Sandra Lorena Arenas siempre va a paso veloz

La marchista risaraldense Sandra Lorena Arenas Campuzano fue la primera deportista colombiana en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo hizo hace un año tras ganar el Oceani Race Walk Championship, en Adelaida (Australia), con un tiempo de 1:28:49, mejor que el 1:31:00, máximo que permite la Federación Internacional de Atletismo para la prueba de los 20 kilómetros.

Se estaba preparando arduamente para su tercera Olimpiada, pues había estado en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, pero con la madurez de sus 26 años y la experiencia que le han dado decenas de títulos nacionales, bolivarianos, suramericanos, panamericanos y hasta mundiales, asumió con calma la noticia del aplazamiento de las justas, seguramente para mediados de 2021.

“Siempre he pensado que por encima de todo está la salud y el bienestar de la gente, así que la determinación ha sido la correcta, porque el coronavirus ha perjudicado a millones de personas en todo el mundo y los atletas tampoco estaríamos en óptimas condiciones para competir, ya que tenemos que estar en cuarentena. Además, hay muchos deportistas que no han logrado su clasificación y ahora tendrán más tiempo y eventos para conseguirla”, dice desde su casa en Bogotá, por estos días su sitio de entrenamientos.

Sandra Lorena llegó a la marcha por “cosas de Dios”, pues fue un sacerdote, Jhonatan Darío García, quien la animó para que practicara deporte. Eso sí, su incursión en la marcha tiene otro gestor: Jhon Eider Echavarría, por allá en 2009, cuando su familia se radicó en Medellín.

“Desde mis primeras competencias obtuve buenos resultados, mi carrera fue rápido”, cuenta. Tanto que en 2012 logró la medalla de bronce en los 10 kilómetros del Campeonato Mundial Junior, en Barcelona (España) y después ganó la Copa del Mundo de Marcha, en Saransk (Rusia).

En sus dos participaciones olímpicas ocupó el puesto 31 y aprendió a codearse con las mejores del mundo en su especialidad. Para mejorar su nivel, tuvo que trasladarse a Bogotá y entrenar con la selección de Colombia, pues necesitaba perfeccionar su técnica.

En 2019, además de lograr la marca para Tokio, fue campeona panamericana en Lima y quinta en el Mundial de Catar, por lo que soñar con un podio en Japón no es descabellado.

Y eso que su preparación específica comenzó apenas hace mes y medio porque se estaba “recuperando de varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Aunque la incertidumbre era grande estaba trabajando con todo, no habíamos podido parar y, de hecho, no vamos a parar, aunque la noticia del aplazamiento da más tranquilidad para volver a planificar bien todo”.

¿Cómo es su día de cuarentena? “Pues estoy entrenando en bicicleta sobre rodillo para mantener mi condición física y también hago algo de fortalecimiento. Mi técnico me manda el plan a realizar durante mañana y tarde, además de los tiempos de descanso y recuperación”.

Se comunica constantemente con él y con sus compañeros, “además del equipo multidisciplinario: sicólogo, médico y fisioterapeuta, porque todo se tuvo que cambiar, pues cancelaron las competencias que teníamos en Rusia y España”.

En su encierro obligatorio, Sandra Lorena pone a prueba su fortaleza mental tanto o más que cuando compite. “No es fácil, pero de verdad invito a todos a que seamos conscientes de que el virus es una cosa muy seria, que no esperemos a que le pase a alguien cercano para reaccionar. Hay que seguir las recomendaciones de las autoridades y en casa tenemos muchos planes. Es una oportunidad para estar con nosotros mismos, ver televisión, películas, leer libros y, sobre todo, compartir con la familia”.

Y aunque se ha ganado a pulso el apoyo de Indeportes Antioquia, el Comité Olímpico, Mindeporte y algunas marcas deportivas que la patrocinan, no deja de sentir incertidumbre por el futuro y la inminente crisis económica que se viene: “Yo creo en la palabra del ministro Ernesto Lucena y confío en que esta emergencia no dure mucho tiempo. Mientras tanto, en la medida de lo posible, seguiré entrenando duro, que es lo que me gusta hacer”.

Como la mayoría de los colombianos en estos momentos, ella está ansiosa. Quiere que pase rápido la cuarentena para ir a visitar a sus padres, José Otoniel y María, además de sus tres hermanos. Quiere abrazarlos y compartir un buen tiempo con ellos, ese que nos les ha podido dedicar por tantos viajes y compromisos.

En medio de la emergencia sanitaria, Sandra Lorena ha tenido tiempo para pensar en cumplir otros objetivos, como terminar su carrera de Educación Física y seguir preparándose para el día en el que decida retirarse.

Está lejos, claro. Pero ella, que va siempre a paso veloz, no quiere que la tome por sorpresa como el coronavirus al mundo en este 2020, un año en el que tenía una cita con el destino, pero la tuvo que aplazar.