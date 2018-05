Un triunfo histórico: Miguel Ángel Rodríguez, campeón del British Open

Redacción deportes

Un clavado en el maderamen del cubiculo en el Airco Arena de Hull (Inglaterra) hizo que todos los asistentes se pusieran de pie para aplaudir a Miguel Ángel Rodríguez. El colombiano, quien dio una clase de entrega en la final contra el número uno del mundo, el egipcio Mohamed Elshorbagy. Se lanzó al piso, sin importar su integridad física, para conectar una bola que estaba a centímetros del suelo. Lo logró y posteriormente ganó el punto, el primer set y fue el inicio de lo que se convertiría en un partido histórico para el squash colombiano.

Rodríguez ganó. Se impuso en un torneo, que es considerado como el Wimbledon del squash. Y lo hizo contra nadie más ni nadie menos que frente al Elshorbagy, el mejor del mundo en este deporte. Ese mismo que ha ganado finales en World Open, en Major World Series y quien desde marzo de este año se encuentra en lo más alto del ranking mundial. El triunfo del colombiano fue en cinco sets, viniendo de atrás, dejando hasta la última gota de sudor en Hull como ese punto de clavado. Se impuso con parciales de 11-7; 6-11; 8-11; 11-2 y 11-9.

"Las últimas temporadas habían sido complicadas por las lesiones. Estoy en la luna. He trabajado muy duro, he pasado momentos emocionales muy fuertes, pero siempre he sido disciplinado y hoy veo los resultados", afirmó el colombiano una vez se clasificó a la final del certamen. Y todo ese trabajo duro, ese potencial lo demostró este domingo en un encuentro difícil, en el que tuvo que dejar alma y corazón para quedarse con el triunfo.

Las probabilidades estaban en contra de Rodríguez, quien se ubica en la decimocuarta posición en el ranking mundial. Además, el colombiano solo había logrado una victoria sobre el primer sembrado ElShorbagy en sus 12 encuentros previos. Sin embargo, el hombre de 32 años nacido en Bogotá añadió su nombre en una lista ilustre. Miguel Ángel Rodríguez tuvo un difícil camino para llegar a la final: venció al tres veces campeón mundial Ramy Ashour; al ex número tres, Omar Mosaad; al número dos del mundo, Ali Farag y luego al mata gigantes, Raphael Kandra, en las semifinales.

El número uno del mundo, ElShorbagy, quien apareció en su décima final de la temporada, luchó en el segundo set para nivelar el marcador antes de ponerse 2-1 arriba gracias a su precisión. Pero la presión del colombiano a lo largo del encuentro le pasó factura al egipcio, quien con la ventaja se vio fatigado cada vez más, deteniéndose durante varios descansos, antes de abandonar por completo el juego en el cuarto set para permitir que Rodríguez llevara el juego un un quinto y definitivo.

El dos veces ganador del British Open parecía haber tomado la decisión táctica correcta al comenzar el quinto set. Tomó una ventaja de 5-0. Sin embargo, Rodríguez se defendió y con el puntaje de 9-9 por un tiempo considerable, se fue adelante en el marcador y nunca volvió a mirar atrás.