El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el polaco Witold Banka, pidió a los deportistas que apoyen la misión de la organización por un deporte limpio, en una carta remitida este jueves, en la que defendió la transparencia y la independencia de la misma.

“Les animo a que hablen sobre el Deporte Limpio. Hablen fuerte en sus países y en sus deportes. Critíquennos si lo merecemos pero apoyen nuestra misión. Por favor, no sean indiferentes porque, para la AMA, ustedes son lo más importante. Para mí, ustedes son lo más importante”, escribió el exatleta polaco.

Banka, que preside la AMA desde el pasado enero y fue ministro de Deportes de su país anteriormente desde 2015, cuestionó que “la AMA sea blanco de ataques y juegos políticos”, además de objeto de acusaciones sobre falta de transparencia.

“No permitiré que la AMA se estanque en estos juegos políticos. El control de la AMA no está a la venta, no importa con qué parte interesada estemos tratando. Algunos críticos de la AMA alegan una falta de transparencia. Sin embargo, tengo la impresión de que las críticas más fuertes provienen de aquellos que, lamentablemente, no son conocidos por ser particularmente transparentes ellos mismos”, señaló.

El presidente destacó la apertura de la agencia sobre su funcionamiento interno en el escrito, en el que admitió “limitaciones” para publicar información sobre investigaciones para proteger la integridad del trabajo en cumplimiento de la ley y del Código Mundial Antidopaje.

“Esto también se aplica al caso de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), que está siendo revisado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y para el cual solicitamos una audiencia pública. Esperaría una transparencia similar de nuestros críticos. Que publiquen sus documentos de gobierno. Para decirle al mundo quién los financia y quiénes son sus miembros. Estoy seguro de que a la comunidad de atletas también le gustaría saberlo”, apuntó.

Tras reclamar una crítica “honesta y constructiva”, Banka defendió la independencia de la AMA, así como la de su Comité Ejecutivo y los deportistas que forman parte de la agencia, en la que tienen garantizado un representante en todos los comités permanentes y ya constituyen más de un tercio de la composición.

“Mi misión es asegurar que todos los atletas pudieran participar en igualdad de condiciones. No quiero que los deportistas compitan con otros que no están sujetos a sólidos programas de control del dopaje sólo porque sus países no tienen los recursos para poner en marcha dichos programas. Estoy hablando con muchos ministros para que aumenten su contribución a la lucha contra el dopaje en el deporte, incluso en el ámbito financiero”, detalló.

También se refirió a la creación del Fondo de Solidaridad contra el Dopaje para recaudar fondos privados que fortalecerán la lucha en regiones que necesiten asistencia y al inicio del primer programa de asociación con empresas privadas en el ámbito de la educación.

“Continuaré esta misión porque creo que éste es el verdadero propósito de la AMA, porque no vine para jugar juegos políticos sino para servirles a ustedes, mis compañeros atletas (...). Hago esto porque creo firmemente que la AMA existe para los atletas, que los necesitamos a bordo y que somos responsables ante ustedes de llevar a cabo nuestra misión”, subrayó.