Yuberjen Martínez aseguró la medalla de plata en los Centroamericanos

Redacción deportes

El colombiano Yuberjen Martínez aseguró hoy la medalla de plata en la categoría minimosca (49kg) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla al vencer de manera contundente al mexicano Yoali Mejía.

El nacido en Turbo (Antioquia) ganó por decisión unánime frente al norteamericano, quien se tuvo que conformar con la medalla de bronce.

“Aquí en casa nadie nos gana porque sabemos donde está el machete y donde está la tranca”, dijo con alegría Martínez tras el combate.



Durante los tres asaltos de la pelea, en el Salón Jumbo del Country Club, el colombiano hizo un despliegue de sus capacidades técnicas con un estilo defensivo que el mexicano no pudo descifrar y que lo dejó a merced de los golpes del contrincante.



"Ya aseguramos la medalla de plata y esto es fruto del trabajo y los entrenamientos y, con la gracia de Dios, vamos por la medalla de oro con la que me he soñado", agregó.