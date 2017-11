Yuberjen Martínez triunfa en su primer combate en los Juegos Bolivarianos

Redacción deportiva - @DeportesEE / EFE

Los puños certeros de Yuberjen Martínez, los que le dieron la medalla de plata y el reconocimiento en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, no fallaron en su favoritismo contra los del ecuatoriano Carlos Quipo, al que derrotó este lunes en su primera pelea de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. (La casa de Yuberjen, la recompensa a una vida de lucha)

El boxeador colombiano se impuso por decisión unánime a su rival, un experimentado boxeador que en las olimpiadas de Londres y Río de Janeiro pasó a segunda ronda, pero fracasó al intentar la conquista de medallas y que en ningún momento pudo descifrar el estilo rápido de Yuberjen.

El combate se desarrolló en el Coliseo de Gaira, un escenario con una particular arquitectura que permite a quienes no logran entrar, debido al poco aforo, observar los combates desde la calle. Las 350 personas al interior del coliseo y las más de 1.000 que estaban en las afueras apoyaron en todo momento al colombiano, quien no los defraudó y mostró superioridad.

"Gracias a ese público que en todo momento me apoyó para dar lo mejor de mí y eso es lo más importante", declaró a la prensa Yuberjen Martínez al término de la pelea.

Santa Marta, sin duelo Caterine-Yulimar

La atleta venezolana Yulimar Rojas no competirá en los XVIII Juegos Bolivarianos que se cumplen en la caribeña ciudad de Santa Marta, por lo que no se verá en las justas el esperado duelo de salto triple con la colombiana Caterine Ibargüen.

La venezolana, campeona mundial de salto triple y proclamada mejor atleta latinoamericana de 2017 por las Asociaciones Nacionales de Comités Olímpicos (ANOC, por su sigla en inglés), dijo que desistió de competir en los Bolivarianos porque necesitaba un período de vacaciones y empezar a preparar la temporada de 2018.

"Este año ha sido bastante largo para mí, de muchas competencias y cansancio físico y mental. Hemos cumplido el 90 % de las expectativas de este año y creo que después de todo, merecía un descanso, merecía unas vacaciones completas", expresó al periódico El Universal de Caracas.

Yulimar inició sus entrenamientos hace algunas semanas después de pasar vacaciones por un mes con su familia y amigos en su oriundo Anzoátegui, noreste venezolano. "Estoy comenzando mi etapa de preparación para el año que viene, en el que tengo previsto participar en el Campeonato del Mundo de pista cubierta Birmingham, Reino Unido, que se celebrará en marzo y revalidar mi título", sostuvo.

Desde Santa Marta, el jefe de prensa del Ministerio del Deporte de Venezuela, Freddy Velasco, confirmó a Efe la información: "Ella necesitaba descansar y los Juegos se le cruzaban con el calendario de entrenamientos que planificó junto a sus entrenadores y grupo de trabajo, por lo que lamentablemente no estará en las justas".

El comunicador contó que Yulimar en cambio sí estará en los Juegos Suramericanos y en los Centroamericanos y del Caribe del próximo año y que dio una arenga para la delegación venezolana presente en los Bolivarianos.

"Espero que mi país tenga una buena participación, que todo salga bien, que se escuche el Gloria Bravo Pueblo en los rincones de Santa Marta. Un abrazo a todos los atletas y que viva Venezuela", arengó la campeona.

Mientras Yulimar Rojas declinó su participación, la presencia de Caterine Ibargüen sigue envuelta en misterio. Alberto Galvis Ramírez, jefe de prensa de la delegación colombiana en las justas bolivarianas, dijo a Efe que la campeona olímpica "está inscrita y en buenas condiciones, debería competir en el salto triple de los Bolivarianos".

El atletismo de los Juegos se disputará del 21 al 25 de noviembre y será el plato fuerte de la competición en los últimos cinco días.