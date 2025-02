¡Partidazo en la Champions! Siempre, siempre la casta del Real Madrid

El francés Kylian Mbappé marcó el primer gol en la victoria del Real Madrid en campo del Manchester City. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La que perfectamente habría podido ser la final de la Liga de Campeones de Europa 2024-2025, entre Manchester City y Real Madrid, los dos más recientes campeones del torneo, resultó ser en el nuevo formato del torneo una serie de repechaje para acceder a los octavos de final.

La instancia, sin embargo, no le quita importancia al duelo, que tuvo este martes sus primeros 90 minutos en Inglaterra, en donde recibieron con chiflidos y pancartas de “deja de llorar” al brasileño Vinicius Jr., quien se quejó a finales del año pasado por la elección de Rodri, figura del City, como Balón de Oro.

Rodri presente, el Balón de Oro, Vini del otro lado... ¡Picante previa en Mánchester!



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus pic.twitter.com/kBDlZKlIs1 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2025

El Madrid comenzó mandando en el juego y tuvo tres opciones claras en el arranque, pero sus delanteros no acertaron en la definición y fue el City el que se puso en ventaja a los 19 minutos por intermedio de Erling Haaland, quien culminó una bonita jugada entre Jack Grealish y Josko Gvardiol.

Los españoles sintieron el golpe y perdieron el ímpetu inicial, lo que hizo que los ciudadanos se montaran en el partido e hicieran olvidar a sus hinchas la terrible temporada que han tenido, sufriendo en la Premier League y en repechaje de Champions, con una racha hace un mes de nueve partidos sin victorias.

Pero el Real Madrid tiene grandes individualidades y antes del entretiempo por poco iguala con un remate de Vinicius que se estrelló en el horizontal. Eso sí, arrancando el complemento Haaland devolvió cortesías y asustó también con un tiro en el travesaño.

El campeón defensor salió con todo en busca de la igualdad y la consiguió a los 60 minutos, cuando Kylian Mbappé, a pesar de impactar mal el balón, venció al arquero Ederson.

Después, hubo llegadas de uno y otro, aunque las más claras las tuvo el equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti frente a un City que por momentos mostró una versión más acorde a la de la era de Pep Guardiola.

Haaland y otra histórica remontada del Madrid

A poco más de 10 minutos del final, en una acción individual de Phil Foden, Dani Ceballos le cometió falta ingresando al área, por lo que el árbitro sancionó penalti Haaland se paró frente a la pelota y con maestría anotó el 2-1 desde el punto de los 11 metros.

¡¡DOBLETE DE HAALAND Y CITY 2-1 REAL MADRID EN LA CHAMPIONS!!



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus pic.twitter.com/A1WPI6FHbN — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2025

No había mucho tiempo para la reacción del Madrid, pero el ingreso de Luka Modric y Brahim Díaz sirvió como revulsivo y el delantero español logró el 2-2 tras aprovechar un rebote en el área.

Parecía que el empate dejaba la llave bien abierta, pero la verdad es que el Madrid pagaba cara la falta de efectividad, pues contó con más y mejores opciones de anotar.

Y en tiempo de descuento, como tantas otras veces, un mal rechazo de Mateo Kovacic generó el tercer gol del Madrid, anotado por Jude Bellingham, el inglés de los goles importantes para el conjunto merengue.

El juego de vuelta se disputará la el miércoles 19 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu, de la capital española.

Ganaron el PSG y la Juventus en la jornada de Champions

En los otros partidos de la jornada, el París Saint Germain prácticamente sentenció la llave frente al Brest al superarlo como visitante por 3-0.

¡¡PERO POR FAVOR, QUE GOLAZO DE JUVENTUS!! Bombazo IMPACTANTE de Weston McKennie para el 1-0 de la Vecchia Signora ante PSV.



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/44QNHJgALR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2025

Juventus le ganó 2-1 en Italia al PSV Eindhoven neerlandés, mientras que Sporting de Lisboa cayó como local 3-0 ante el Borussia Dortmund.

Este miércoles se juegan los duelos de vuelta de las otras cuatro series: Club Brujas vs. Atalanta (12:45 p.m.), Celtic de Glasgow vs. Bayern Múnich, Mónaco vs. Benfica y Feyenoord vs. Milan, los últimos tres desde las 3:00 p.m..

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador