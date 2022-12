Doha (Qatar), 21/11/2022.- Argentina's Lionel Messi reacts during a press conference at the Qatar National Convention Center (QNCC) in Doha, Qatar, 21 November 2022. Argentina will play Saudi Arabia in their group C match of the FIFA World Cup 2022 on 22 November. (Mundial de Fútbol, Arabia Saudita, Catar) EFE/EPA/ABIR SULTAN

Foto: EFE - ABIR SULTAN