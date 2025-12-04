Logo El Espectador
04 de diciembre de 2025 - 04:02 p. m.

Esta es la historia de María Angélica Bernal, la subcampeona de Wimbledon

Con 19 años de carrera en el tenis en silla de ruedas, la tenista bogotana es la referente del continente en la modalidad del deporte blanco. Esta es la historia de una mujer que luchó contra los prejuicios hasta codearse con las mejores del mundo y convertirse en la deportista Paralímpica de 2025.

Redacción Deportes

Juan Carlos Becerra

Juan Carlos Becerra

Unidad de Video

