🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
04 de diciembre de 2025 - 04:02 p. m.
Esta es la historia de María Angélica Bernal, la subcampeona de Wimbledon
Con 19 años de carrera en el tenis en silla de ruedas, la tenista bogotana es la referente del continente en la modalidad del deporte blanco. Esta es la historia de una mujer que luchó contra los prejuicios hasta codearse con las mejores del mundo y convertirse en la deportista Paralímpica de 2025.
