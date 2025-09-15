No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
15 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.

Ramón Jesurún: “Un técnico serio no se deja imponer nada”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destaca el proceso de los últimos tres años bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, aunque reconoce los altibajos. Pondera el trabajo con las demás selecciones nacionales y reclama reconocimiento para la dirigencia, que les ha brindado todas las facilidades para prepararse bien y competir. Promete que Colombia va a dar la pelea en el Mundial 2026.

Luis Guillermo Ordoñez

