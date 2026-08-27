Home

Deportes
27 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.

Ronal Longa: el hijo del Chocó que se convirtió en uno de los hombres más rápidos del mundo

El velocista tuvo que dejar su tierra después de perder a su abuela, la mujer que marcó su infancia. Años después, aquel niño que soñaba con jugar fútbol se convirtió en el primer colombiano en bajar de los 10 segundos y hoy, con 9,85, es el sudamericano más rápido de la historia y el tercer hombre más veloz del mundo en 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

Temas Relacionados

Ronal Longa

Ronal Longa 100 metros

Ronal Longa récord

Récord sudamericano 100 metros

Atletismo colombiano

Juegos Centroamericanos 2026

Colombia atletismo

Ronal Longa 9.85

Los Ángeles 2028

Usain Bolt

Asafa Powell

Chocó

Istmina

100 metros planos

Récord Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.