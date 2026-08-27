Ronal Longa: el hijo del Chocó que se convirtió en uno de los hombres más rápidos del mundo

El velocista tuvo que dejar su tierra después de perder a su abuela, la mujer que marcó su infancia. Años después, aquel niño que soñaba con jugar fútbol se convirtió en el primer colombiano en bajar de los 10 segundos y hoy, con 9,85, es el sudamericano más rápido de la historia y el tercer hombre más veloz del mundo en 2026.