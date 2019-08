Ante América (8:00 p.m., por Win) por Liga

Santa Fe, a corregir el rumbo

Redacción Deportes - @DeportesEE

Cuando juega su equipo, los hinchas escriben en sus redes sociales que no es un día cualquiera. Y para los seguidores de Independiente Santa Fe este jueves es una jornada verdaderamente especial.

Después de toda una temporada de crisis y malas presentaciones, buscará ante el América (8:00 p.m. por Win Sports) su primera victoria del año en El Campín, por la Liga Águila.

El equipo cardenal ha mostrado mejoría en la parte futbolística de la mano del técnico Harold Rivera, quien hace apenas dos semanas asumió el comando del plantel. Se estrenó con un empate 0-0 ante Patriotas, en El Campín, pero luego logró una victoria 2-0 por Copa Colombia frente a Nacional, aunque el equipo quedó eliminado, antes de una ajustada derrota 1-0 contra Júnior en Barranquilla.

Esas presentaciones ilusionaron a los seguidores del Expreso Rojo, que aspiran a corregir el rumbo, porque los números del club albirrojo durante el año han sido terribles. En 26 juegos por el torneo local solamente logró un triunfo, ante Huila en Neiva (3-0), el 17 de abril. Los demás fueron 13 empates y 12 derrotas, con 17 goles a favor y 31 en contra, la peor campaña de su historia.

En lo que va de este semestre lleva seis compromisos y no ha podido marcar goles. Es último de la tabla y, aunque tendría que seguir en mala racha año y medio más para irse a la B, los santafereños prefieren comenzar a salir de la crisis deportiva de una vez.

Para eso el cuadro rojo necesita ganarle al América del técnico brasileño Alexandre Guimaraes, que comenzó el campeonato con mucho ímpetu pero poco a poco ha ido aflojando.

“En estos tres partidos creo que el equipo ha hecho cosas buenas, ha mostrado mejor actitud, pero no podemos quedarnos ahí; hay es que hacer goles y sumar partidos”, aseguró el técnico Rivera, quien asumió el cargo hasta fin de año, cuando, pase lo que pase, llegará un nuevo timonel, de acuerdo con lo acordado con Eduardo Méndez, presidente del club.

Rivera explicó que “hemos venido trabajando duro en la parte mental, porque tenemos que convencernos de lo que tenemos, jugar con alegría, ir para adelante, perder los miedos. Y seguiremos implementando poco a poco nuestro modelo de juego”.

El equipo, que bajo las órdenes del argentino Patricio Camps ni siquiera se acercaba al arco rival, por lo menos ahora genera más opciones de gol, aunque sigue careciendo de definición. “A los muchachos no se les olvidó marcar; es cuestión de que entre el primero y se abra el arco”, agregó el estratega tolimense.

La séptima jornada de la Liga Águila comenzó este miércoles con los partidos Bucaramanga 1, Tolima 1; Envigado 0, Júnior 0; Once Caldas 2, Patriotas 2; y Cali 0, Nacional 0. Este jueves también se jugarán los duelos Jaguares vs. Alianza y Medellín vs. Águilas. Los duelos Unión vs. Millonarios, Huila vs. Cúcuta y Equidad vs. Pasto serán en el próximo 4 de septiembre.