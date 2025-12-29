¿Se complicó la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors? Nacional aclaró polémica

Marino Hinestroza, con la camiseta de Atlético Nacional. Foto: EFE - Ricardo Rimoli

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors es, por ahora, una operación avanzada pero no cerrada. En Argentina dan el negocio como un hecho y hablan de una cifra cercana a los cinco millones de dólares, aunque el traspaso todavía no se ha oficializado por una serie de detalles que mantienen en pausa el anuncio.

La principal dificultad que frenó el acuerdo, según versiones que circularon durante el fin de semana en medios argentinos, estaría relacionada con una supuesta deuda salarial de Nacional con el futbolista.

Ese punto habría generado cautela en el cuadro xeneize a la hora de cerrar definitivamente la operación, pese a que el interés deportivo sigue intacto.

Sin embargo, Atlético Nacional salió al paso de esas informaciones y negó de manera tajante cualquier incumplimiento contractual. En un comunicado oficial, el club aseguró: “Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada”.

COMUNICADO OFICIAL - Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/Zi6ccmIBG0 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 28, 2025

Además, la institución paisa subrayó su política frente a este tipo de procesos: “De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados”.

Mientras se aclaran esos puntos administrativos, en Buenos Aires mantienen la expectativa de que el negocio se destrabe en los próximos días. A la espera de la firma y del anuncio oficial, todo indica que Marino Hinestroza terminará concretando pronto su llegada a Boca Juniors, en una operación que sería una de las más relevantes del mercado para el club argentino.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador