Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional

¿Se complicó la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors? Nacional aclaró polémica

Aunque en teoría el acuerdo está cerrado, todavía no se concreta. En Argentina circularon versiones de que el cuadro verdolaga le debe plata al atacante, pero el club de Medellín lo negó tajantemente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
29 de diciembre de 2025 - 01:15 p. m.
Marino Hinestroza, con la camiseta de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza, con la camiseta de Atlético Nacional.
Foto: EFE - Ricardo Rimoli
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors es, por ahora, una operación avanzada pero no cerrada. En Argentina dan el negocio como un hecho y hablan de una cifra cercana a los cinco millones de dólares, aunque el traspaso todavía no se ha oficializado por una serie de detalles que mantienen en pausa el anuncio.

La principal dificultad que frenó el acuerdo, según versiones que circularon durante el fin de semana en medios argentinos, estaría relacionada con una supuesta deuda salarial de Nacional con el futbolista.

Ese punto habría generado cautela en el cuadro xeneize a la hora de cerrar definitivamente la operación, pese a que el interés deportivo sigue intacto.

Sin embargo, Atlético Nacional salió al paso de esas informaciones y negó de manera tajante cualquier incumplimiento contractual. En un comunicado oficial, el club aseguró: Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada.

Además, la institución paisa subrayó su política frente a este tipo de procesos: “De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados.

Mientras se aclaran esos puntos administrativos, en Buenos Aires mantienen la expectativa de que el negocio se destrabe en los próximos días. A la espera de la firma y del anuncio oficial, todo indica que Marino Hinestroza terminará concretando pronto su llegada a Boca Juniors, en una operación que sería una de las más relevantes del mercado para el club argentino.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Marino Hinestroza

Hinestroza

Boca Juniors

Atlético Nacional

Nacional

Marino Hinestroza Boca Juniors

Boca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.