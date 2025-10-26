Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

40 años después, el sueño de las eliminatorias femeninas por fin se hizo realidad

Las pioneras jugaron sin contratos ni condiciones. Cuatro décadas después, Colombia disputa las clasificatorias al Mundial, el reflejo de un sueño que, al fin, empieza a organizarse.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de octubre de 2025 - 02:41 p. m.
Arriba (de izq. a der.): Lilo Zapata, Catalina Usme, Linda Caicedo y Myriam Guerrero. Abajo: Yoreli Rincón, Mayra Ramírez, Leyci Santos, Daniela Montoya y Amparo Maldonado.
Arriba (de izq. a der.): Lilo Zapata, Catalina Usme, Linda Caicedo y Myriam Guerrero. Abajo: Yoreli Rincón, Mayra Ramírez, Leyci Santos, Daniela Montoya y Amparo Maldonado.
Foto: Atl. Nacional / EFE / EFE / Cromos / El Espectador / Chelsea / Mauricio Alvarado / Conmebol - Mastercard

“Hoy, para las mujeres del fútbol en Colombia, las familias que hemos batallado durante más de 40 años, ver disputar en nuestro país, por primera vez en la historia, las eliminatorias femeninas, es emocionante. Es una felicidad completa, la satisfacción de que lo que hemos hecho en esta carrera larga y cuesta arriba, de relevos generacionales, ha valido toda la dicha”, aseguró Liliana Lilo Zapata, histórica pionera del fútbol femenino en Colombia, para El Espectador, que estuvo en Medellín...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

seleccion colombia

selección colombia

selección de colombia

colombia

colombia hoy

seleccion femenina

seleccion femenina de colombia

liga de naciones

colombia vs peru

colombia vs perú

colombia - peru

seleccion colombia hoy

colombia vs. perú

liga de naciones colombia

liga de naciones 2025

myriam guerrero

liliana zapata

lilo zapata

futbol femenino

fútbol femenino

fútbol femenino colombiano

deportista del año

partido de colombia

EEPremium

colombia femenino

daniela montoya

leyci santos

linda caicedo

liga de naciones femenina

liga de naciones conmebol

eliminatorias femeninas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.