40 años después, el sueño de las eliminatorias femeninas por fin se hizo realidad

Arriba (de izq. a der.): Lilo Zapata, Catalina Usme, Linda Caicedo y Myriam Guerrero. Abajo: Yoreli Rincón, Mayra Ramírez, Leyci Santos, Daniela Montoya y Amparo Maldonado. Foto: Atl. Nacional / EFE / EFE / Cromos / El Espectador / Chelsea / Mauricio Alvarado / Conmebol - Mastercard

“Hoy, para las mujeres del fútbol en Colombia, las familias que hemos batallado durante más de 40 años, ver disputar en nuestro país, por primera vez en la historia, las eliminatorias femeninas, es emocionante. Es una felicidad completa, la satisfacción de que lo que hemos hecho en esta carrera larga y cuesta arriba, de relevos generacionales, ha valido toda la dicha”, aseguró Liliana Lilo Zapata, histórica pionera del fútbol femenino en Colombia, para El Espectador, que estuvo en Medellín...