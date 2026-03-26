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A Colombia no se le cayó ni una idea con Croacia: el grave síntoma del equipo de Lorenzo

El equipo de Néstor Lorenzo cayó 2-1 contra la selección croata. Ahora le toca pensar en Francia, que será su rival este domingo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
27 de marzo de 2026 - 02:37 a. m.
Jhon Arias cae mientras disputa un balón con Marin Pongracic.
Jhon Arias cae mientras disputa un balón con Marin Pongracic.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Colombia quería un buen termómetro para preparar su Mundial y lo encontró. Empecemos por algo: la derrota 2-1 contra Croacia, en Orlando, no enciende alarmas. Es un amistoso y sería exagerado medir en esos términos. Sin embargo, lo que sí deja al descubierto es un síntoma recurrente en el ciclo de Néstor Lorenzo. No es fiebre alta, pero tampoco es un mal menor: es una dolencia que ya se ha visto antes y que, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, exige atención. Este fue apenas el primero de los dos ensayos de la fecha FIFA...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Giovanni(38945)Hace 28 minutos
Que titular tan pésimo!… No se le cayó ni una idea?… wtf!… what it means?
Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 30 minutos
No es la falta de ideas...no hay creatividad con James en el campo Entró Juan F Quintero muy tarde Magrean a Lorenzo
Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 34 minutos
La peor tortura es el petardo de James... cómo Lorenzo lo aguanta tanto tiempo, caminó todo el partido
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