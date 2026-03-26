A Colombia no se le cayó ni una idea con Croacia: el grave síntoma del equipo de Lorenzo

Jhon Arias cae mientras disputa un balón con Marin Pongracic. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Colombia quería un buen termómetro para preparar su Mundial y lo encontró. Empecemos por algo: la derrota 2-1 contra Croacia, en Orlando, no enciende alarmas. Es un amistoso y sería exagerado medir en esos términos. Sin embargo, lo que sí deja al descubierto es un síntoma recurrente en el ciclo de Néstor Lorenzo. No es fiebre alta, pero tampoco es un mal menor: es una dolencia que ya se ha visto antes y que, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, exige atención. Este fue apenas el primero de los dos ensayos de la fecha FIFA...