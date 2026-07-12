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¿A qué jugamos? La identidad, una pregunta que no deja tranquila a la selección de Colombia

En medio de la discusión que abrió la crisis de muchos gigantes en la Copa del Mundo, los colombianos también quedamos en la misma disyuntiva. La resolución de esa cuestión aclarará el futuro inmediato del equipo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
12 de julio de 2026 - 06:04 p. m.
Néstor Lorenzo, la cabeza del cuerpo técnico de la selección de Colombia.
Néstor Lorenzo, la cabeza del cuerpo técnico de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Carlos Ortega

La eliminación de Colombia dejó muchas preguntas abiertas, pero pocas tan sugerentes como la que ya había aparecido en la boca de Lionel Scaloni durante el Mundial, mucho antes de la fatídica derrota contra Suiza. Lo dijo mientras analizaba las dificultades recientes de potencias históricas como Italia, Alemania o Brasil. El entrenador argentino fue mucho más allá de un problema táctico o generacional.

“Cada país tiene su cultura, su manera de entender el fútbol que la ha llevado al éxito, y hay que respetarla. Cuando empiezan los cambios, a...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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