A Santa Rosa o al charco

Luisa Agudelo ha recibido tres goles en los últimos tres partidos del Sudamericano femenino Sub-20 Paraguay 2026. Foto: CONMEBOL

La selección femenina de Colombia pasó de soñar con el título del Sudamericano Sub-20 en Paraguay a la posibilidad de quedar eliminada en la penúltima fecha. El combinado patrio del hexagonal final no es el mismo que mostró solidez y argumentos futbolísticos durante la primera fase del torneo. A pesar de mantenerse invicta y sin recibir goles en los primeros cuatro partidos, todo cambió apenas la tricolor puso un pie en la ronda final.

La derrota 1-0 con Ecuador no estaba en las cuentas de nadie. Las andinas habían sido las últimas...