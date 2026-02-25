A Santa Rosa o al charco

Luisa Agudelo ha recibido tres goles en los últimos tres partidos del Sudamericano femenino Sub-20 Paraguay 2026.
Foto: CONMEBOL
La selección femenina de Colombia pasó de soñar con el título del Sudamericano Sub-20 en Paraguay a la posibilidad de quedar eliminada en la penúltima fecha. El combinado patrio del hexagonal final no es el mismo que mostró solidez y argumentos futbolísticos durante la primera fase del torneo. A pesar de mantenerse invicta y sin recibir goles en los primeros cuatro partidos, todo cambió apenas la tricolor puso un pie en la ronda final.
La derrota 1-0 con Ecuador no estaba en las cuentas de nadie. Las andinas habían sido las últimas...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
