Agenda de Colombia en octubre: Eliminatorias, Mundial Fem. Sub-17 y amistosos

Los planteles de la selección de Colombia comienzan la recta final del último trimestre del año y el mes de octubre trae consigo la oportunidad de afrontar los distintos torneos en las diferentes categorías y disciplinas.

Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez participarán en el CONMEBOL Sudamericano Sub 15 del 2023 que se jugará este mes de octubre en Bolivia. El Combinado Nacional compartirá grupo con Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.

Fixture:

La Tricolor de la categoría llega al Sudamericano luego de cinco microciclos de preparación en los que tuvo cuatro partidos amistosos internacionales:

En el Valle del Cauca enfrentó a Sudáfrica los días 22 y 24 de abril con cuota a favor de una victoria y un empate. Luego, el 25 y 27 del mes de junio, viajó a tierras chilenas para jugar dos partidos contra su similar de Chile donde sacó dos empates de visitante.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo disputarán las fechas 9 y 10 por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este momento, Colombia ocupa, invicta, el segundo lugar en la tabla de posiciones con 16 puntos; cuatro partidos ganados y cuatro empatados.

En el mes de marzo, la Tricolor tuvo doble jornada de amistosos internacionales por la fecha FIFA; se marchó del continente europeo con dos victorias frente a España y Rumanía.

Luego, previo a la CONMEBOL Copa América USA 2024, jugó dos partidos de preparación contra Estados Unidos y Bolivia con triunfo en las dos salidas. Ocupó el segundo lugar en la Copa América. Finalmente, disputó la fecha 7 y 8 por las eliminatorias, donde empató frente a Perú en Lima y venció a Argentina en Barranquilla.

Martes 15 de octubre / Colombia vs. Chile / 15:30

Jueves 10 de octubre / Bolivia vs. Colombia / 15:00

Las dirigidas por Carlos Paniagua afrontarán la cita Mundialista de la FIFA en República Dominicana. El certamen se disputará del 16 de octubre al 3 de noviembre. La Femenina compartirá el Grupo E con España, Estados Unidos y la República de Corea.

Fixture:

Martes, 22 de octubre del 2024, Colombia vs. España / Hora: 15:00 / Estadio: Olímpico Félix Sánchez

Sábado, 19 de octubre del 2024, Colombia vs. Estados Unidos / Hora: 18:00 / Estadio: Olímpico Félix Sánchez

Miércoles, 16 de octubre del 2024, Colombia vs. República de Corea / Hora: 18:00 / Estadio: Olímpico Félix Sánchez

La Selección de la categoría va a aterrizar en territorio dominicano después de seis partidos amistosos internacionales, y ganarse el cupo para la Copa Mundial Femenina Sub-17 2024 tras el segundo puesto en el Sudamericano disputado en Paraguay.

En suelo “Charrúa”, los días 16 y 19 de febrero, Colombia ganó los dos encuentros frente a Uruguay. En el mes de junio enfrentó a México en territorio “Azteca’. Finalmente, el 12 y 15 de julio, la Nacional enfrentó a Marruecos en territorio africano, donde logró una victoria y un empate.

Los dirigidos por Santiago Alzate participarán en el campeonato CONMEBOL Liga Evolución de Fútbol Playa- Zona Norte en Perú. El torneo se jugará del 16 al 20 de octubre y participarán las selecciones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú.

Fixture:

Miércoles, 16 de octubre del 2024, Colombia vs. Brasil / Hora Sub-20: 9:00 a.m y hora Mayores: 11:00 a.m

Viernes, 18 de octubre del 2024, Colombia vs. Ecuador / Hora Sub-20: 9:00 a.m y hora Mayores: 11:00 a.m

Sábado, 19 de octubre del 2024, Colombia vs. Perú / Hora Sub-20: 1:00 p.m y hora Mayores: 3:00 p.m