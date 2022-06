Álvarez Balanta: “Lorenzo sabe lo que es jugar eliminatorias”

El volante Éder Álvarez Balanta llevaba más de tres años sin ser convocado a la selección de Colombia. Foto: FCF

Eder Álvarez Balanta es uno de los jugadores de experiencia en este ciclo intermedio de la Selección Colombia, donde Héctor Cárdenas está a cargo del equipo para el partido de este domingo contra Arabia Saudita. El jugador de Brujas de Bélgica, antes defensor central y hoy reconvertido en volante, tuvo la oportunidad de referirse desde la concentración del combinado nacional en rueda de prensa a la llegada de Néstor Lorenzo, ex asistente de José Pekerman, como nuevo técnico nacional.

El nuevo DT

“Tuve la oportunidad de compartir con él en los procesos anteriores. Conoce el fútbol colombiano, a la selección desde adentro y sabe lo que es jugar eliminatorias.

Es algo muy positivo por lo que representa para la selección. Va a tener la posibilidad de tener una llegada y un entendimiento más directo con los jugadores, eso nos ayudará a tener el crecimiento que necesitamos para el proyecto que tenemos a futuro.

Es un proceso nuevo, un ciclo nuevo. Los cambios traen cosas positivas y esperamos que ellos con su motivación puedan encajar y dar ese cambio de chip que nos permita estar en el próximo mundial”.

Su presencia en la selección

“Si en algún momento no he tenido la oportunidad de estar en la selección, yo me he hecho responsable de ello. En muchos casos tuve lesiones que me alejaron. El hecho de estar en ligas que no son altamente competitivas no me permitieron regresar.

Lo que puedo aportar es lo mismo que hago en mi equipo. Desde hace un tiempo vengo jugando de volante central. Puedo ofrecer agresividad y equilibrio. Esos son mis fuertes y lo que me han hecho tener campañas exitosas en Europa y regresar a la selección”.

La llegada de nuevos jugadores

“En mi experiencia, cuando tuve la oportunidad de jugar con la selección el recibimiento fue muy positivo. Ese mismo mensaje lo estamos transmitiendo ahora para que sigan con ilusión, puedan adaptarse y puedan crecer en su paso por este equipo”.

