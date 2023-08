“Esto es una chimba, esto es una elegancia”: Ana María Guzmán tras vencer a Jamaica

Ana María Guzmán, al igual que Linda, disputó los Mundiales Sub 17 y Sub 20 el año pasado.



Hoy le tocó entrar por primera vez en el Mundial de Mayores en una posición que no es la de ella. Y la rompió toda. Impecable en la banda y pasegol para el gol de Cata Usme. Acaba de… pic.twitter.com/0Llr345KUC