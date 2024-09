Argentina, un grande contra el que siempre es especial jugar

James Rodríguez en la final de la Copa América 2024, en la que Colombia enfrentó a Argentina. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Luego de que se solucionara el paro camionero el pasado viernes, lo único que detiene al país por estos días es el fútbol. Por un lado, está el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Bogotá, Medellín y Cali, con una tricolor juvenil ilusionada con hacer historia, y que ya está en octavos de final. Por otro, la selección de mayores, que tras visitar a Perú el viernes ahora se prepara para recibir a Argentina.

Este martes se cumplirán nueve meses y 23 días desde la última vez que el Metropolitano de Barranquilla se vistió de amarillo, azul y rojo. Tras encarar amistosos en Estados Unidos, España e Inglaterra, además de la Copa América, la selección vuelve a su casa, con su gente y ante uno de los mejores equipos de la historia, pues se trata del vigente campeón del mundo y bicampeón continental.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la final de la Copa América 2024, hace poco menos de dos meses. Para nosotros los colombianos, es un recuerdo agridulce. Lo bueno fue que el equipo llegó al partido por el título por primera vez en 23 años, y que Néstor Lorenzo consolidó su idea de juego; lo malo fue que perder una final siempre es doloroso, sobre todo cuando el partido fue tan cerrado.

No es un partido más

Cualquier detalle importa a la hora de enfrentar a la albiceleste, porque es un rival que a Colombia le suele costar. En este siglo la tricolor apenas ha vencido a los argentinos en tres ocasiones, de 21. La última vez que nuestra selección derrotó a su próximo rival en Barranquilla fue en la ruta rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. También impone respeto el hecho de que se trata de un equipo que en los últimos cinco años apenas ha perdido en dos ocasiones.

Pese al historial, Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, se mostró cauteloso a la hora de hablar sobre lo que implica jugar en La Arenosa. “Iremos a un lugar donde hace muchísimo calor y jugamos en un horario que no debería ser, pero decidieron eso. Es un rival durísimo, e intentaremos sacar un buen resultado”. Los factores extradeportivos no pueden tomarse con ligereza, por ejemplo, el pasado jueves, Bolivia le pasó por encima a una Venezuela visiblemente afectada por la altura, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

Tras vencer a Chile (3-0), Scaloni aseguró que contra Colombia “vamos a poner el mejor equipo, sin pensar en los que arrastran amarillas”. Es un objetivo difícil para ellos si se tiene en cuenta que Nicolás González y Alexis Mac Allister, habituales titulares en su plantel, salieron con molestias el pasado jueves. “Ya veremos si podrán estar”.

Las sensaciones de la albiceleste tras esa victoria fueron buenas. Su defensa sigue siendo la más sólida de Sudamérica con solo dos goles en contra en lo que va de las eliminatorias, y demostró que cualquiera de sus volantes, así sean de primera línea, son un peligro de gol constante sumado al que generan sus delanteros de clase mundial. Sin embargo, no se puede esperar un partido similar contra la tricolor, pues somos un rival muy diferente al equipo chileno, que no atraviesa su mejor momento. Los australes acumulan cuatro partidos sin marcar y apenas dispararon una vez a la portería del Dibu Martínez.

También pasa que los Colombia vs. Argentina siempre tienen un tinte especial. Hay momentos icónicos ocurridos entre ambas selecciones a lo largo de la historia, como los tres penaltis fallados por Martín Palermo (1999), o la vez que el “Pibe” Valderrama se lució contra la albiceleste de Maradona en el duelo por el tercer lugar de la Copa América de Chile 1987. Sin embargo, ninguno se compara con el 5-0, hito que el pasado jueves cumplió 31 años.

Sin embargo, cada partido reseñado pasa a ser otra estadística cuando el árbitro hace sonar su silbato, y eso incluye la final de hace más de un mes. Ya quedaron atrás los problemas en la entrada del Hard Rock Stadium de Miami, las polémicas sobre un supuesto penalti sobre Jhon Córdoba, el extenso show de entretiempo de Shakira y el gol de Lautaro Martínez.

"No pensamos en sacarnos una espina contra Argentina. Siempre vamos a querer ganarle a equipos grandes. Queremos un buen resultado y jugar bien. Se perdió la final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas".



“No pensamos en sacarnos una espina contra Argentina. Siempre vamos a querer ganarles a equipos grandes. Queremos un buen resultado y jugar bien. Se perdió la final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas”, aseguró Luis Díaz sobre este partido. “Acá no hay resentimiento por la derrota en la Copa América, sino la intención de aprender de esos errores y mejorar para alcanzar buenos resultados”.

No será una revancha propiamente, pues el contexto no es similar —no se puede comparar un duelo de eliminatorias con una final de Copa América—, pero sin duda es un partido aparte. Ambos equipos son los dos mejores del continente y ningún futbolero se querrá perder este choque, incluso ante la ausencia de Lionel Messi, quien lleva más de mes y medio lesionado.

Toca hablar del recambio

En Argentina, líder de estas eliminatorias, hubo quienes entendieron que ya su ciclo con la selección estaba terminado. El más sonado de todos es el de Ángel Di María, quien fue homenajeado en la previa del partido contra Chile. También dio un paso al costado el portero Franco Armani, que también formó parte de ese grupo que ganó dos Copas América, una Finalissima y un Mundial.

No obstante, salvo por Di María y los lesionados Messi y Nicolás Tagliafico, Scaloni tiene a su disposición a los demás titulares con los que enfrentó a Francia en la final de Catar 2022. A ellos se suman Alejandro Garnacho y Giovani Lo Celso, quienes ingresaron de buena manera en la goleada del pasado jueves.

Los campeones del mundo saben que sus estrellas no son para siempre y que su brillo ya no es tan intenso como antes. A Messi, por ejemplo, las lesiones lo han sacado ya de varias convocatorias en el proceso rumbo al Mundial de 2026, y no ha tenido el protagonismo de antes.

En la última Copa América, Leo no brilló como en el Mundial de Catar o en el certamen continental que se celebró en Brasil un año antes. Todavía tiene destellos y cada vez que se para frente a la pelota en un tiro libre impone respeto, pero ni siquiera un fuera de serie —quizás el mejor de la historia— puede luchar contra el paso del tiempo, y una muestra de eso es que no fue tenido en cuenta para el Balón de Oro de este año.

Messi, de 37 años, no ha querido confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo, prefiere que sean su cuerpo y su rendimiento los que hablen por él. Por lo pronto quiere regresar de su lesión y su camiseta número 10 quedará, a préstamo, con Dybala, que no impondrá el mismo respeto que “La Pulga”, pero que sin duda deja intranquilo a Lorenzo.

Como dijo Roberto Ayala, asistente de Scaloni, antes de enfrentar a Chile: “El cambio es inevitable y a veces se da de forma natural”. Cuando un entrenador tiene variantes es más fácil evitar una crisis como la que ocurre, por ejemplo, en Chile, que tras ganar dos Copas América con su generación dorada, no encontró en los más jóvenes la manera de mantenerse en la senda del triunfo.

Otro caso es el de Perú, el otro equipo que está en la parte baja de la tabla y que cuenta con 13 jugadores que superan los 30 años. El problema no es tanto que tus jugadores insignias envejezcan, es que sigan siendo la primera opción cuando se hacen mayores. Chilenos e incas esperan que más pronto que tarde una nueva generación asuma las riendas y les vuelva a dar alegrías.

El plantel de Colombia

En esta doble fecha fueron citados nombres que están llamados a consolidarse en la ruta rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Yáser Asprilla y Jhon Jáder Durán son dos de los jóvenes que ya están en la élite del fútbol europeo y se espera que asuman más protagonismo. También hay nuevas caras como Juan David Cabal y Jhon Solís, que recién este año tuvieron sus primeras convocatorias.

La foto de arriba es de hace 8 años. Yaser Asprilla y Jhon Durán jugando el famoso "Pony Fútbol" con Envigado.



No obstante, nadie tiene su lugar asegurado de cara a los próximos compromisos, y eso lo saben en especial futbolistas como Yerson Mosquera, “Cucho” Hernández, Juan Camilo Portilla y Cristian Borja, quienes pese a estar en el radar del seleccionador tricolor, no siempre pasan el corte y tampoco gozan de mucha continuidad cuando son citados.

La pelea por permanecer es difícil, pues Lorenzo encontró un equipo titular en la Copa América 2024. Todos ellos fueron citados a esta doble fecha, salvo por Dávinson Sánchez, lesionado. Entre ellos figura James Rodríguez, que todavía no se estrena con el Rayo Vallecano, tras su regreso a la élite. La ilusión del cuerpo técnico tricolor es que el capitán tenga continuidad en su nuevo club, de modo que no solo tenga que disfrutar del fútbol en fechas FIFA.

En el equipo de todos existe la posibilidad de que algunos jugadores hayan cumplido su ciclo y no lo hayan anunciado de manera oficial. Por ejemplo Mateus Uribe, uno de los jugadores con más partidos en la era Lorenzo, no fue citado. Su edad (33 años) y su decisión de continuar su carrera en Catar, lo podrían marginar. Otro experimentado cuyo regreso está en veremos es el de Juan Guillermo Cuadrado (36 años), uno de los jugadores con más recorrido en la tricolor, quien no ha tenido tregua por las lesiones. La decisión, por ahora, es solo de Lorenzo.

