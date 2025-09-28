Logo El Espectador
Arranca el sueño: Colombia debuta en el Mundial Sub-20

Con una mezcla de figuras que brillaron en el Sudamericano y nuevos talentos que despuntaron después, la tricolor, dirigida por César Torres, encara su primer examen en Chile ante Arabia Saudita.

Daniel Bello
Daniel Bello
29 de septiembre de 2025 - 02:02 a. m.
El plantel de Colombia y su cuerpo técnico en Chile, donde se celebra el Mundial Sub-20.
El plantel de Colombia y su cuerpo técnico en Chile, donde se celebra el Mundial Sub-20.
Foto: FCF

La Copa Mundial Sub-20 arrancó este fin de semana en Chile y a la selección de Colombia le llegó el turno de estrenarse. Bajo el mando de César Torres, la tricolor arranca hoy su participación frente a Arabia Saudita en el Grupo F, que también comparte con Noruega y Nigeria.

Para los colombianos, comenzar con pie derecho es fundamental si quieren mantener vivas sus aspiraciones de una actuación histórica.

El combinado nacional jugará la totalidad de la primera ronda en el Estadio Fiscal de Talca. Tras el estreno de este lunes ante los saudíes,...

