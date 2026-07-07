Así quedaron los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026

Colombia y Suiza se enfrentaron en el último partido de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Foto: EFE - Omar Alonso

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Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, Suiza superó a Colombia por 4-3 en la tanda de penaltis disputada en el BC Place de Vancouver y selló, junto a los otros siete resultados de la fase, el cuadro completo de los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, instancia en la que ya solo quedan ocho selecciones con vida.

Marruecos abrió la ronda de octavos con una goleada 3-0 sobre Canadá, el pasado sábado 4 de julio en Houston. Los marroquíes, una de las grandes sorpresas del certamen, confirmaron su solidez defensiva y efectividad en el último tercio para asegurar su boleto a los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán a Francia.

Francia derrotó 1-0 a Paraguay ese mismo sábado en Filadelfia, con gol de Kylian Mbappé. Pese a las dificultades para descifrar el planteamiento paraguayo, los dirigidos por Didier Deschamps se impusieron en una llave cerrada y medirán fuerzas con el combinado africano al que ya enfrentaron en las semifinales de Catar 2022.

Noruega fue protagonista de una de las sorpresas de esta ronda y venció 2-1 a Brasil el domingo 5 de julio en Nueva Jersey. Erling Haaland firmó un doblete ante el que el descuento tardío de Neymar sirvió de poco. La victoria escandinava dejó en el camino a uno de los grandes favoritos y ahora espera a Inglaterra en cuartos de final.

Los británicos superaron 3-2 a México ese mismo domingo en el Estadio Azteca, con doblete de Jude Bellingham y gol de penalti de Harry Kane, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el conjunto local. Los ingleses jugaron buena parte del segundo tiempo con un jugador menos tras la expulsión de Jarrel Quansah.

España, otro de los grandes candidatos, venció 1-0 a Portugal el lunes 6 de julio en Dallas, con un gol de Mikel Merino sobre el final del partido que significó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo. La Furia Roja aseguró su cupo a cuartos de final, en el que se medirá con Bélgica.

Más tarde Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle, con doblete de Charles De Ketelaere y goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, mientras Malik Tillman anotó el único tanto de los anfitriones. Los belgas clasificaron con contundencia a cuartos de final, donde enfrentarán a España.

Argentina sufrió pero venció 3-2 a Egipto este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Los vigentes campeones le dieron vuelta a un 2-0 que parecía lapidario y avanzaron a cuartos de final tras marcar en la última acción del tiempo regular.

Suiza y Colombia cerraron la ronda de octavos ese mismo martes en el BC Place de Vancouver, con un compromiso trabado que no se movió del 0-0 ni en el tiempo reglamentario ni en el suplementario. Desde el punto penalti, los helvéticos se impusieron 4-3 y eliminaron a la tricolor de Néstor Lorenzo.

¿Cuándo son y cómo quedaron los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 arrancarán el jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Boston (3:00 p.m.). Un día después, el viernes 10 de julio (2:00 p.m.), España y Bélgica se enfrentarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles por otro de los cuatro boletos a semifinales.

La ronda se cerrará el sábado 11 de julio con una doble jornada: Noruega e Inglaterra se medirán en el Hard Rock Stadium de Miami (4:00 p.m.), mientras que Argentina buscará seguir con vida ante Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el último cruce de cuartos de final (8:00 p.m.).

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