Así quedó el grupo de Colombia para el Mundial 2026: fechas, rivales y horarios

Jugadores colombianos antes de enfrentar a Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, este 29 de marzo de 2026 en un partido amistoso internacional. Foto: AFP - FRANCK FIFE

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La selección de Colombia ya sabe cuándo, dónde y contra quiénes jugará sus tres partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este martes se conoció el nombre del rival que faltaba para completar el Grupo K.

La razón por la que ahora se puede concretar el calendario es que la República Democrática del Congo venció 1-0 a Jamaica en la repesca intercontinental, asegurando el último cupo de la zona en la que además de la tricolor, también están Portugal y Uzbekistán.

El combinado nacional, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, iniciará su camino mundialista en Ciudad de México, enfrentando a Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Azteca. Será un debut en la altura de la capital del país norteamericano.

El segundo partido de la fase de grupos será otro reto considerable. La tricolor se medirá con la República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p.m., en el Estadio Akron de Guadalajara. Es el mismo escenario en el que el seleccionado africano le ganó a Jamaica en la repesca.

El cierre del Grupo K para el equipo de todos será frente a Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m., uno de los máximos candidatos, y tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde se espera que la afición colombiana pinte de amarillo las tribunas del estadio.

Antes de iniciar el Mundial, Colombia jugará dos partidos amistosos con su grupo de 26 jugadores ya definido por Néstor Lorenzo, buscando ajustar detalles tácticos y fortalecer el grupo humano rumbo a la Copa. La fecha límite que dio la FIFA para entregar ese listado es el 30 de mayo.

El primero de esos amistosos será el 29 de mayo ante Costa Rica en el Estadio El Campín de Bogotá, mientras que el segundo está programado el 7 de junio contra Jordania en San Diego, Estados Unidos, como última prueba antes del debut mundialista.

Ya falta poco para que arranque el Mundial. La cuenta regresiva es evidente, y solo queda un equipo por sellar su boleto al torneo. Esa definición se vive este martes en la noche en Monterrey (México), donde Bolivia e Irak disputan el último cupo pendiente en la otra repesca intercontinental.

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