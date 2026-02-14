Así quedó el hexagonal final del Sudamericano Sub-20: las posibilidades de Colombia

María Fernanda Viáfara Bravo (der) y Lina Marcela Arboleda Vásquez, celebran uno de los goles de Colombia. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La fase final del Sudamericano Sub-20 Femenino ya quedó completamente definida y el torneo entra ahora en su etapa decisiva. Ecuador se quedó con el último cupo al hexagonal tras golear con autoridad a Perú, mientras que Argentina dio el golpe en el cierre del Grupo B al vencer 2-1 a Brasil, en un partido que no definía clasificaciones, pero sí dejó un mensaje claro...