Así quedó el hexagonal final del Sudamericano Sub-20: las posibilidades de Colombia

Después de quedar líder en el grupo A, la selección colombiana se ilusiona con el título. Brasil y Argentina, los rivales a vencer.

Fernando Camilo Garzón
14 de febrero de 2026 - 03:01 p. m.
María Fernanda Viáfara Bravo (der) y Lina Marcela Arboleda Vásquez, celebran uno de los goles de Colombia.
María Fernanda Viáfara Bravo (der) y Lina Marcela Arboleda Vásquez, celebran uno de los goles de Colombia.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La fase final del Sudamericano Sub-20 Femenino ya quedó completamente definida y el torneo entra ahora en su etapa decisiva. Ecuador se quedó con el último cupo al hexagonal tras golear con autoridad a Perú, mientras que Argentina dio el golpe en el cierre del Grupo B al vencer 2-1 a Brasil, en un partido que no definía clasificaciones, pero sí dejó un mensaje claro...

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

