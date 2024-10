Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la derrota de Colombia en El Alto

James Rodríguez (frente) de Colombia patea un balón este jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Bolivia y Colombia en el estadio Municipal en El Alto (Bolivia). Foto: EFE - Jorge Abrego

Colombia cayó derrotada 1-0 este jueves ante Bolivia en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este resultado marca la primera derrota de la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo en las Eliminatorias al Mundial 2026.

A pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 20 del primer tiempo debido a la expulsión de Héctor Cuéllar, Bolivia logró romper el empate al minuto 58. Miguel Terceros se inventó una gran jugada individual que terminó con un potente remate de pierna zurda desde fuera del área, imposible de atajar para el arquero Camilo Vargas.

Colombia generó varias oportunidades de gol, controló la pelota y ejerció presión sobre la defensa boliviana durante gran parte del encuentro, pero no logró superar el cerrojo defensivo del equipo local. Jhon Córdoba falló varias opciones claras de anotar para la Tricolor.

Con esta victoria, Bolivia alcanzó su tercer triunfo consecutivo en las Eliminatorias (Venezuela, Chile y Colombia) y escaló al quinto puesto de la tabla.

Colombia, con 16 puntos, se mantiene en la segunda posición, aunque podría descender en la clasificación dependiendo de los resultados de los otros partidos de la jornada. Este jueves también se jugarán Ecuador vs. Paraguay (4:00 p.m.), Venezuela vs. Argentina (4:00 p.m.) y Chile vs. Brasil (7:00 p.m.). Este viernes se jugará Perú vs. Uruguay (8:30 p.m.).

Así quedó la tabla de las Eliminatorias*

* La tabla se va a ir actualizando al término de cada partido de la novena fecha de las Eliminatorias.

Así se jugará la fecha 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026

Martes 15 de octubre

Colombia vs. Chile (3:30 p.m.)

Paraguay vs. Venezuela (6:00 p.m.)

Uruguay vs. Ecuador (6:30 p.m.)

Argentina vs. Bolivia (7:00 p.m.)

Brasil vs. Perú (7:45 p.m.)

