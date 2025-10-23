Logo El Espectador
Así quedó la tabla del Grupo E tras la goleada de Colombia en el Mundial Sub-17

Luego de la goleada contra España, la Tricolor se recuperó y tiene opciones para avanzar a la siguiente ronda. Corea del Sur será el siguiente rival.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
23 de octubre de 2025 - 05:31 a. m.
Las jugadoras de la selección de Colombia, en su debut en el Mundial Femenino.
Las jugadoras de la selección de Colombia, en su debut en el Mundial Femenino.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
Después del duro tropiezo 4-0 ante España en su debut, Colombia se levantó con carácter y venció 3-0 a Costa de Marfil, en una presentación convincente que la mantiene con opciones en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025.

El primer gol llegó al minuto 21. Ana Clavijo apareció en el área y, con un cabezazo certero tras un tiro de esquina cobrado por Ella Grace, abrió el marcador y dio tranquilidad al equipo. A partir de entonces, el juego se volvió más cerrado: Costa de Marfil apostó por la fuerza y el contacto, lo que complicó por momentos la circulación de las colombianas.

En la segunda mitad, la reacción fue total. María Baldovino, al minuto 79, controló cerca de la media luna, se tomó un segundo para pensar y filtró un pase preciso para London Crawford, que definió con elegancia y colocó el 2-0.

Ya en el cierre del encuentro, Ella Grace selló la goleada al minuto 90: desbordó por la banda derecha y remató cruzado para el 3-0 definitivo. La celebración, con volteretas incluidas, reflejó la alegría del grupo tras una actuación sólida y convincente.

Así quedó Colombia en el Grupo E

Con esta victoria, Colombia llega a tres puntos y se ubica segunda en el Grupo E, por detrás de España (6). Costa de Marfil y Corea del Sur cierran la zona con un punto cada una.

El próximo partido de la selección será este sábado a las 8:00 a.m., con transmisión de Gol Caracol, Ditu y el minuto a minuto en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

