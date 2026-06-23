¡Atención! Esta es la alineación de Colombia para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026

Luis Díaz y Dávinson Sánchez son piezas claves de la selección de Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La victoria en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya es historia para Colombia, que este martes regresa a la cancha para disputar la segunda jornada del Grupo K, con la ilusión de dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final y consolidar el excelente arranque que tuvo en la Ciudad de México.

La cita será en el Estadio Akron de Zapopan, a las afueras de Guadalajara. El recinto, casa habitual de las Chivas del Guadalajara, albergará el duelo entre la tricolor y la República Democrática del Congo. Los Leopardos, que regresan a un Mundial después de más de cinco décadas de ausencia, llegan bajo la dirección del francés Sébastien Desabre.

Colombia llega motivada tras su triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K. Daniel Muñoz abrió el marcador antes del descanso. Abbosbek Fayzullaev igualó transitoriamente para los asiáticos, pero Luis Díaz retomó la ventaja y Jaminton Campaz selló el resultado en el tiempo de reposición.

En la víspera del compromiso, Néstor Lorenzo anticipó un partido en el que los suyos deberán imponer su juego mediante la posesión y la circulación rápida del balón. El rival congoleño, metódico y ordenado, plantea un bloque defensivo compacto que dificulta la generación de espacios y apuesta por las transiciones verticales para hacer daño.

¿Quiénes son los titulares de Colombia para este partido contra RD Congo?

Lorenzo mantiene el 4-3-3 con el que debutó ante Uzbekistán. Camilo Vargas volverá a ocupar el arco, confirmando su condición de portero titular indiscutido bajo la dirección del estratega argentino. El bogotano no pudo mantener el cero en su primera presentación pero espera lograrlo en Guadalajara, que es como su casa, ya que juega en el Atlas de esa ciudad.

La defensa no tendrá cambios. Daniel Muñoz continuará como lateral derecho —y viene de estrenar su cuenta goleadora en el Mundial— mientras Johan Mojica cubrirá el costado izquierdo. En el centro de la zaga repetirán Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

La mitad de la cancha contará nuevamente con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta como primera línea de contención, encargados de darle equilibrio al equipo y sostener la salida limpia desde atrás. Jhon Arias ocupará una posición más avanzada, actuando de puente entre la zona de recuperación y la zona de creación.

James Rodríguez repetirá como conductor del juego y motor de las ideas ofensivas de la tricolor. En ataque, Luis Javier Suárez será la principal referencia dentro del área rival, mientras que Luis Díaz retomará su posición por la banda, con la confianza al máximo tras su gol ante Uzbekistán y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Ellos son los once elegidos para buscar la segunda victoria de Colombia en este Mundial 2026. Un triunfo ante la República Democrática del Congo dejaría prácticamente sellada la clasificación a la siguiente ronda, antes del cierre del Grupo K frente a Portugal el 27 de junio en Miami.

El XI de Colombia para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026:

- Camilo Vagas

- Daniel Muñoz

- Dávinson Sánchez

- Jhon Lucumí

- Johan Mojica

- Jefferson Lerma

- Gustavo Puerta

- Jhon Arias

- James Rodríguez (capitán)

- Luis Javier Suárez

- Luis Díaz

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