¡Atención! Esta es la alineación de Colombia para enfrentar a Uzbekistán en el Mundial

Luis Díaz es la principal referencia ofensiva de Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Cada vez falta menos para que concluya la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El último partido de esta jornada inaugural tendrá como protagonista a la selección Colombia, que este miércoles hará su estreno en el torneo con la ilusión de comenzar el camino con una victoria.

La cita será en el histórico estadio Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario que albergará el duelo entre la tricolor y Uzbekistán. El conjunto asiático disputa por primera vez una Copa del Mundo y llega bajo la dirección técnica del italiano Fabio Cannavaro, campeón mundial con Italia en 2006.

En la víspera del compromiso, Néstor Lorenzo, técnico de la tricolor, anticipó un encuentro en el que los nuestros deberán asumir la iniciativa y controlar la posesión del balón. Al frente tendrán a un rival que acostumbra defender con tres centrales y dos carrileros, formando una línea de cinco hombres cuando pierde la pelota, una estructura que representa un desafío para encontrar espacios.

¿Quiénes son los titulares de Colombia?

El esquema colombiano sufrió modificaciones. Lorenzo, un entrenador que rara vez altera la estructura de sus equipos, no mantuvo el 4-2-3-1 durante parte de la eliminatoria sudamericana y se decantó por un 4-3-3 para encarar este debut mundialista.

En el arco estará Camilo Vargas, tal como ocurrió en las jornadas más recientes. El guardameta bogotano ha sido una presencia constante bajo la dirección del estratega argentino y volvió a imponerse como la principal referencia bajo los tres palos para el estreno tricolor en territorio mexicano.

La defensa estará conformada por Daniel Muñoz como lateral derecho y Johan Mojica por el costado izquierdo. En el centro de la zaga aparecerán Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. Se especuló con la titularidad de Willer Ditta, quien juega en el Cruz Azul de la Ciudad de México, pero al final arrancará el partido en el banco de suplentes.

La mitad de la cancha tendrá a Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, quien le ganó el pulso a Richard Ríos, como primera línea de volantes. Ambos estarán encargados de equilibrar al equipo, recuperar balones y facilitar la salida desde atrás. Unos metros más adelante se ubicará Jhon Arias.

James Rodríguez será el encargado de conducir el juego y generar las oportunidades ofensivas. En ataque también estarán presentes Luis Javier Suárez como referencia central y Luis Díaz por la banda. El extremo guajiro llega como la principal figura colombiana, respaldado por su rendimiento en la élite europea y por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Ellos son los elegidos para salir desde el pitazo inicial en busca de los primeros tres puntos de Colombia en este Mundial 2026. Después del compromiso frente a Uzbekistán, la Tricolor continuará su participación en el Grupo K enfrentando a la selección de RD Congo y posteriormente a Portugal.

El XI de Colombia para enfrentar a Uzbekistán en el Mundial 2026:

- Camilo Vagas

- Daniel Muñoz

- Dávinson Sánchez

- Jhon Lucumí

- Johan Mojica

- Jefferson Lerma

- Gustavo Puerta

- Jhon Arias

- James Rodríguez (capitán)

- Luis Javier Suárez

- Luis Díaz

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