Balance agridulce para la selección femenina en su gira por Corea del Sur

La selección femenina de Colombia terminó su gira asiática con un empate 1-1 ante Corea del Sur, que se sumó a la ajustada victoria 1-0 del primer amistoso, conseguida gracias a un tiro libre de Catalina Usme.

Aunque los resultados no fueron negativos, el rendimiento colectivo sigue dejando dudas.

En el segundo partido, Colombia sufrió desde el inicio con un gol de camerino, mostró nerviosismo en la defensa y apenas logró el empate con un autogol provocado por la presión de Linda Caicedo. La imagen general fue de un equipo partido, sin profundidad ni claridad en el juego.

Desde los Juegos Olímpicos de París, el equipo no ha logrado consolidar una evolución sostenida.

En el último año, el bajo nivel ha sido constante: se repiten los mismos errores tácticos, hay falta de conexión en el medio campo y demasiada dependencia de jugadoras como Caicedo, que juega bien pero aislada.

La defensa tuvo momentos destacados, con Tapia y Daniela Arias como salvadoras, pero las bandas siguen siendo un punto débil.

El balance final de esta gira no es el mejor, sobre todo pensando en la Copa América 2025 que se disputará en Ecuador entre el 12 de julio y el 2 de agosto.

El equipo de Ángelo Marsiglia, que parece no haber encontrado una idea clara ni un once consolidado, tendrá que mejorar mucho si quiere llegar a la final y pelear por un cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hoy, Brasil sigue siendo la gran favorita y Colombia, más allá de algunos resultados decorosos, no parece estar lista para disputarle el trono.

