Baldazo de agua fría para la selección de Colombia a dos meses del Mundial

La selección de Colombia cayó ante su par Francia este domingo en un amistoso disputado en Landover, Maryland (EE.UU.). Foto: AFP - FRANCK FIFE

Terminó el penúltimo examen de la selección de Colombia previo a la Copa del Mundo y también concluyó la última ventana internacional en la que Néstor Lorenzo podía probar el funcionamiento de sus convocados antes de anunciar la lista oficial de 26 jugadores con los que la tricolor va a viajar rumbo a Norteamérica para encarar su sexta participación en la cita orbital.

El balance fue negativo. Nos bajaron de la nube y, si lo vemos por el lado bueno, ocurrió justo a tiempo porque todavía hay un margen de maniobra para que el cuerpo técnico del...