Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Baldazo de agua fría para la selección de Colombia a dos meses del Mundial

Las derrotas ante Croacia y Francia encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo a dos meses y medio del debut del equipo de todos en el Mundial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
30 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
La selección de Colombia cayó ante su par Francia este domingo en un amistoso disputado en Landover, Maryland (EE.UU.).
La selección de Colombia cayó ante su par Francia este domingo en un amistoso disputado en Landover, Maryland (EE.UU.).
Foto: AFP - FRANCK FIFE

Terminó el penúltimo examen de la selección de Colombia previo a la Copa del Mundo y también concluyó la última ventana internacional en la que Néstor Lorenzo podía probar el funcionamiento de sus convocados antes de anunciar la lista oficial de 26 jugadores con los que la tricolor va a viajar rumbo a Norteamérica para encarar su sexta participación en la cita orbital.

El balance fue negativo. Nos bajaron de la nube y, si lo vemos por el lado bueno, ocurrió justo a tiempo porque todavía hay un margen de maniobra para que el cuerpo técnico del...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Néstor Lorenzo

Colombia hoy

Colombia vs

Colombia vs. Francia

Colombia Francia

Fecha FIFA

Francia vs. Colombia

Croacia

Francia

Selección de Colombia

Colombia fútbol

Selección colombiana de fútbol

Colombia partido

#PremiumEE

 

ed mont(31419)Hace 24 minutos
si quitamos a James y nacionalizamos a Harry Kane logramos cuartos de final.
EVARISTO PRADA VILLAMIZAR(99712)Hace 1 hora
El problema es que con Lorenzo se de por fijo en la titularidad a James
Elvis Rojas Ruiz(21348)Hace 1 hora
Ese es el problema, el técnico se casó con algunos jugadores y no los toca así estén jugando mal. Ejemplos: es una afrenta contra el buen desempeño que James haya sido convocado y menos que haya jugado los 2 partidos con solo 30 minutos de actividad en los últimos 4 meses. Rucharé Ríos hace 1 año no juega bien y sin embargo es titular. David Ospina no tapa ni es ni propio equipo y pretende llevarlo al mundial. Este entrenador le falta caracter, es rosquero y le tiene miedo a algunos jugadores.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.