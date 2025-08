Brasil vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo la final de la Copa América Femenina

Tarciane (atrás) disputa el balón con Mayra Ramírez, en el duelo que tuvieron Brasil y Colomia durante la fase de grupos de la Copa América Femenina de Ecuador 2025. Foto: EFE - José Jácome

La selección femenina de Colombia buscará este sábado hacer historia y conquistar su primer título oficial. Al frente tendrá un desafío mayúsculo: Brasil, la máxima campeona del continente y ganadora de ocho de las nueve ediciones disputadas de la Copa América Femenina.

Esta gran final se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, la casa de Liga Deportiva Universitaria y también de la selección ecuatoriana. Será el escenario en el que la tricolor intentará escribir una página dorada para el fútbol femenino del país.

Colombia clasificó a esta instancia luego de una reñida semifinal frente a Argentina, que terminó igualada sin goles en el tiempo reglamentario y se resolvió desde el punto penalti a favor del equipo tricolor. Brasil, por su parte, llegó con más autoridad tras golear 5-1 a Uruguay.

Por segunda edición consecutiva, la canarinha definirá el título frente a las colombianas. En 2022, en el Américo Montanini de Bucaramanga —entonces llamado Alfonso López—, ambas selecciones se enfrentaron en una final que terminó 1-0 a favor del equipo verdeamarillo.

La selección femenina de Colombia quiere revancha

La selección de Colombia no solo llega con la motivación de una posible revancha, sino también con la ilusión de romper una racha adversa ante Brasil. En 14 enfrentamientos oficiales, las cafeteras no han logrado una sola victoria: acumulan tres empates y once derrotas.

El conjunto brasileño contará con referentes como Marta Vieira, quien fue la mejor del mundo, y Amanda Gutierres, que aspira a ser la goleadora del torneo. La tricolor no se queda atrás y presenta una nómina sólida, con figuras como Mayra Ramírez y Linda Caicedo.

¿Lindo? ¡Lindísimo gol! 🔝⚽



Linda Caicedo, la autora del golazo de la fecha 🇨🇴👏 pic.twitter.com/RfAGFo8u1t — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 20, 2025

Ambas selecciones ya se midieron el aceite en la presente edición de la Copa América Femenina. En la última fecha de la fase de grupos se enfrentaron en el Estadio Banco Guayaquil y no se sacaron diferencias. El partido también fue parejo en la posesión de la pelota y las chances creadas.

Justo Caicedo fue una de las jugadoras que este jueves enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro, pidiéndole que reconsidere los recortes presupuestales al deporte. “Señor Presidente, no se construye nación sin deporte. No recortemos lo que más nos une”, comentó.

Colombia se juega algo más que una final: es la oportunidad de consagrar años de esfuerzo, visibilizar un proyecto que ha madurado con cada torneo y dejar claro que el país está listo para ocupar un lugar en la cima del fútbol femenino continental.

Hora y dónde ver en vivo Brasil vs. Colombia en la final de la Copa América Femenina:

Fecha: Sábado 2 de agosto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador)

Canal de TV: Caracol Televisión (Gol Caracol) y ditu

