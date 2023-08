Catalina Usme: “Me siento orgullosa de las culicagadas que siguen, de lo que hicimos”

Catalina Usme, máxima artillera histórica de la selección femenina, marcó el gol que clasificó a Colombia a cuartos de final del Mundial 2023. / Getty Images Foto: Getty Images - Will Murray

Líder por su juego, por su ejemplo dentro y fuera de la cancha. Sus goles, sus ideas, pero también sus palabras reflejan el compromiso que tiene Catalina Usme con la selección de Colombia. La capitana y referente dio sus impresiones tras perder con Inglaterra y quedar eliminadas del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

“A mí que me importa quién sea, juguemos, que somos once contra once”, dijo Catalina Usme, que se hizo viral hace unas semanas cuando dijo que le “valía culo y medio” que fuera Alemania, y que ellas no iban al Mundial a ganarles a ellas, sino a quedarse con la Copa, a jugar siete partidos y siete finales. Y al final no fue posible, pero lo que demostró Usme y toda la selección a lo largo del certamen y en el juego contra Inglaterra es para admirar y recordar siempre.

“Lo he dicho muchas veces este torneo. Son cinco minutos. Ahorita volveré a llorar otro ratico, haré otro poquito de catarsis porque me duele, también soy vulnerable y muy sensible con este tema porque lo amo con toda mi alma, he dejado mi vida y todo por el fútbol. Pero mañana hay que volver a levantarse porque lo bueno del fútbol y de la vida es que al día siguiente te da una revancha. Me siento feliz, me voy orgullosísima de lo que hicimos hoy, de lo que hemos podido construir, de ese montón de culicagadas extraordinarias que siguen ahí, me siento demasiado orgullosa de ellas, por haberme permitido estar acá con ellas, por haberme permitido guiarlas de alguna manera, darles lo mejor de mí y bueno, volveremos más fuertes a disputar lo que se venga y con quien se venga”, aseguró la goleadora histórica de la selección con 52 tantos.

Usme volvió a ser enfática en que lo logrado aquí no puede ser el techo del fútbol femenino, que hay que ir por más y que hay con qué lograrlo. “Este no puede ser el techo. Este tiene que ser el comienzo para mejores cosas en este equipo, para mejores condiciones. Es un proyecto ambicioso que nos pone a nosotras a trabajar duro, a lo que de verdad tenemos que hacer. Por eso me siento orgullosa de ellas, son un montón de niñas, un montón de locas que decimos ‘ni por el berraco, aquí nos vamos, pero con las botas puestas a enfrentar al que sea’. Y lo que pasó hoy fue maravilloso. No ganamos. Este es el deporte, indiscutiblemente. También quiero agradecerle a la gente porque han sido maravillosos con nosotras. Todas las muestras de cariño que vino, viajó, estuvo en el estadio, los que se levantaban y veían nuestros partidos. Yo me siento demasiado orgullosa. Hoy Colombia puede ser potencia mundial. Pero yo quiero que les demos mejores condiciones a esas niñas para que vengan y ganen una Copa del mundo y digan ‘no estábamos tan locas’. Ha valido cada segundo, cada madrugada, cada llorada, cada caída, cada levantada, cada momento difícil, cada risa. Todo lo que hemos hecho ha valido la pena”.

Sobre el partido contra Inglaterra, Usme reconoció que: “Tuvimos dos jugadas desafortunadas. Un ser humano... Cualquiera puede fallar ahí. Hoy le tocó a Catica, lastimosamente, pero cuántas veces nos ha salvado. La segunda es un mal movimiento también, tampoco sale a cortar, ella viene de una infección en un ojo, no estaba viendo, al final toca cambiarla. Por eso te digo, son cosas que pasan en el deporte, en el fútbol, sigue siendo un ser humano, Fueron dos goles que no nos habían hecho en todo el torneo. Éramos muy sólidas. Ya habíamos marcado de entrada. Tampoco es fácil. Esa es la competencia. Eso es lo que lo vuelve lindo, emocionante. Esto nos va a hacer crecer como equipo, como colectivo, como país, así que yo me voy feliz de acá, con el corazón partido porque sentía que este era mi mundial, quería jugar esa final, pero bueno, acepto también la voluntad de Dios para vivir esto”.

