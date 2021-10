Colombia, a cambiar la historia en Montevideo

El 4 de septiembre de 2005, Reinaldo Rueda sufrió una de las derrotas más duras de su carrera como entrenador. Dirigía a la selección de mayores de Colombia y visitaba a Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo. La tricolor estaba un punto por encima en la clasificación y ocupaba la quinta posición, que le daba derecho a jugar el repechaje frente a Australia.

Los charrúas se fueron en ventaja 2-0, con anotaciones de Marcelo Zalayeta, un centrodelantero grandote, potente y veloz, que en el primer gol aprovechó un error de Iván Ramiro Córdoba para vencer a Miguel Calero con un golpe de cabeza, y en el segundo le ganó la espalda a Gerardo Bedoya y remató fuerte a un costado.

La suerte parecía echada, pero a 10 minutos del final Colombia reaccionó. Elkin Soto marcó con un zurdazo desde afuera del área que se metió en por el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fabián Carini. Ya poco después el mismo Soto armó una pared con Bedoya y tiró un centro al segundo palo, en donde apareció Juan Pablo Ángel para decretar el 2-2 que mantenía a Colombia con la ilusión de ir a Alemania 2006.

Pero a cuatro minutos del final Fabián Estoyanoff tiró un centro a media altura que ningún zaguero colombiano atinó a rechazar. En el segundo palo apareció Zalayeta y tuvo tiempo de parar el balón y tocarlo a un lado para decretar el 3-2 final. Un resultado lapidario para Colombia.

En la siguiente fecha el equipo de Rueda empató en casa ante Chile, y Uruguay hizo lo propio en Quito ante Ecuador. Y en la jornada final los charrúas le ganaron 1-0 a Argentina en el estadio Centenario, el mismo marcador del triunfo colombiano en Asunción, ante Paraguay.

Uruguay terminó con 25 puntos y Colombia con 24. Cuatro años antes, rumbo a Corea y Japón 2002, ambos igualaron con 27 unidades, pero los celestes fueron al repechaje por mejor diferencia de goles. De nada sirvió la goleada 5-0 en el duelo de ida, con doblete de Víctor Danilo Pacheco y goles de Malher Tressor Moreno, Choronta Restrepo y Sergio Herrera.

Dieciséis años después Reinaldo vuelve a Montevideo con la esperanza de tomar revancha por la derrota de aquella noche y encaminar la clasificación a Catar 2022. De paso, vengar el 3-0 de hace un año en el Metropolitano, cuando Carlos Queiroz comenzaba a decirle adiós a la tricolor.

El equipo nacional viajó este martes a Montevideo, en donde enfrentará al combinado que dirige Óscar Washington Tabárez este jueves, desde las 6:00 p.m. en el estadio Parque Central, con transmisión por Gol Caracol.

Colombia ocupa la quinta casilla en la eliminatoria, con 13 puntos, los mismos que Ecuador. Uruguay es tercera, con 15 unidades. Una victoria a domicilio sería un golpe anímico muy positivo para los dirigidos por Rueda, que luego recibirán en el Metropolitano al líder Brasil y a Ecuador. El ideal para la triple fecha sería lograr los tres triunfos, pero siete puntos e incluso seis no serían una mala cosecha, a falta de seis partidos para el final de la eliminatoria.

En partidos oficiales de categoría mayores, Uruguay y Colombia se han enfrentado en 32 oportunidades, con 15 triunfos charrúas y nueve de la tricolor. Nuestro balance es mucho más positivo frente a la celeste que contra las otras dos potencias continentales, Brasil y Argentina.

Sin embargo, los antecedentes en eliminatorias, en Montevideo, no son esperanzadores. De nueve confrontaciones, Uruguay ha ganado seis, con dos empates y solamente un triunfo colombiano, 1-0 rumbo a Alemania 1974, con anotación de Willington Ortiz. Los celestes han marcado 18 goles y los colombianos nueve.

Ahora, sin embargo, la tricolor llega en un buen momento, con cinco partidos de invicto con Reinaldo Rueda en esta eliminatoria. Debutó con victoria sobre Perú en Lima, luego igualó con Argentina en Barranquilla, y en la triple fecha pasada logró sumar en La Paz y Asunción, antes de la victoria 3-1 ante Chile.

“Colombia es un buen equipo, dirigido por un entrenador de muchísima experiencia internacional en Suramérica. Es un equipo que se preocupa mucho por defender bien, con jugadores de buen manejo”, aseguró el técnico Tabárez en la rueda de prensa de este martes.

Destacó a varios jugadores colombianos, como Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y, especialmente, Radamel Falcao García, quien “está en una etapa de su carrera en la que nosotros también tenemos jugadores como Suárez y Cavani. Desde el punto de vista conceptual, y de su función dentro de una cancha, saben todo”.

Reinaldo Rueda, por su parte, admitió la necesidad de “sumar en Montevideo”, para lo que será importante “no regalarnos atrás, estar muy concentrados y tener criterio a la hora de atacar”.

La jornada eliminatoria de este jueves se complementará con los duelos Paraguay vs. Argentina (6:00 p.m.), Venezuela vs. Brasil (6:30 p.m.), Ecuador vs. Bolivia (7:30 p.m.) y Perú vs. Chile (8:00 p.m.).