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Colombia ante el reto de enfrentar a los ocho campeones del mundo: ¿cómo le ha ido?

La selección nacional se enfrenta a la vigente subcampeona del mundo. Un reto mayor para el cuadro de Néstor Lorenzo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
28 de marzo de 2026 - 04:40 p. m.
Colombia se mide con Francia, su nuevo reto.
Colombia se mide con Francia, su nuevo reto.
Foto: Agencia EFE

La selección de Colombia está lista para un nuevo reto. Tras la derrota 2-1 contra Croacia, el margen de error se reduce y el próximo reto eleva la exigencia al máximo: Francia, vigente subcampeón del mundo y una de las grandes candidatas al título en 2026. Más que un amistoso, será una prueba de carácter, de jerarquía y, sobre todo, de respuestas.

Porque si algo dejó el partido ante Croacia fue una sensación de inquietud. Colombia evidenció grietas ante un rival de élite. Ahora, el examen será aún más complejo. Francia no solo tiene talento...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 43 minutos
Sigan viviendo del 4-4 y del 5-0. Mientras tanto Argentina tiene tres campeonatos y tres subcampeonatos mundiales; dos medallas de oro y dos medallas de plata olímpicas; máximo campeón sub 20 con seis títulos; mayor ganador de copas América, 16. Colombia tiene una sola Copa América jugada en su país; por la situación de terrorismo y secuestros (hasta el presidente de la Federación Colombiana fue secuestrado) Argentina no asistió y Brasil mandó un equipo B. Maradona/Messi vs. Pablito.
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