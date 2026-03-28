Colombia ante el reto de enfrentar a los ocho campeones del mundo: ¿cómo le ha ido?

Colombia se mide con Francia, su nuevo reto. Foto: Agencia EFE

La selección de Colombia está lista para un nuevo reto. Tras la derrota 2-1 contra Croacia, el margen de error se reduce y el próximo reto eleva la exigencia al máximo: Francia, vigente subcampeón del mundo y una de las grandes candidatas al título en 2026. Más que un amistoso, será una prueba de carácter, de jerarquía y, sobre todo, de respuestas.

Porque si algo dejó el partido ante Croacia fue una sensación de inquietud. Colombia evidenció grietas ante un rival de élite. Ahora, el examen será aún más complejo. Francia no solo tiene talento...