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Colombia ante un nuevo reto mundial

La selección debuta a las 11 de la mañana en la Copa del Mundo Sub-20 que se jugará en Polonia. Carlos Paniagua, el DT del combinado nacional, confía en que el equipo llega en un alto punto competitivo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de septiembre de 2026 - 01:00 a. m.
Jugadoras de la selección femenina sub-20 de Colombia rumbo al Mundial de la FIFA.
Jugadoras de la selección femenina sub-20 de Colombia rumbo al Mundial de la FIFA.
Foto: FCF

La selección femenina de Colombia empieza este lunes su camino en el Mundial Sub-20 de la FIFA. Desde las 11:00 de la mañana, con transmisión de Ditu y Gol Caracol, el equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Costa Rica en el primero de los tres partidos de una fase de grupos exigente, en la que también tendrá que medirse con Portugal y Corea del Norte, vigente campeón. El estreno será el primer examen para una selección que llega a Polonia con argumentos para ilusionarse, pero también con cuentas pendientes.

Colo...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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