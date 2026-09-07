Colombia ante un nuevo reto mundial

Jugadoras de la selección femenina sub-20 de Colombia rumbo al Mundial de la FIFA. Foto: FCF

La selección femenina de Colombia empieza este lunes su camino en el Mundial Sub-20 de la FIFA. Desde las 11:00 de la mañana, con transmisión de Ditu y Gol Caracol, el equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Costa Rica en el primero de los tres partidos de una fase de grupos exigente, en la que también tendrá que medirse con Portugal y Corea del Norte, vigente campeón. El estreno será el primer examen para una selección que llega a Polonia con argumentos para ilusionarse, pero también con cuentas pendientes.

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