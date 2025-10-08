Colombia busca por séptima vez los cuartos de final del Mundial Sub-20

Los jugadores de la selección de Colombia, en el partido que selló su clasificación. Foto: EFE - Benjamín Hernández

La selección sub-20 de Colombia afronta este miércoles los octavos de final del Mundial de Chile 2025 contra Sudáfrica, en el Estadio Fiscal de Talca. La tricolor llega como líder invicta del Grupo F, pero con la tarea pendiente de afinar su definición, y tiene en juego la posibilidad de alcanzar por séptima vez los cuartos de final en la historia de la categoría.

En la fase de grupos, los colombianos sumaron cinco puntos tras vencer 1-0 a Arabia Saudita y empatar con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). Fueron un equipo dominante en posesión, con...