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Colombia cerró como campeona: así quedó la tabla final de la Liga de Naciones Femenina

La tricolor sumó 20 puntos y levantó el trofeo de la primera edición del torneo.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
10 de junio de 2026 - 02:04 a. m.
Linda Caicedo, jugadora de Colombia.
Linda Caicedo, jugadora de Colombia.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
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La selección femenina de Colombia cerró con broche de oro su participación en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia derrotó 4-3 a Paraguay en Asunción y se quedó con el campeonato continental, culminando una campaña histórica en la que aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La tricolor llegó a la última jornada como líder del torneo y dependiendo de sí misma para levantar el trofeo. En un partido lleno de emociones, Colombia supo reaccionar ante las constantes ventajas paraguayas y terminó imponiéndose gracias a los goles de Ana María Guzmán (doblete), Marcela Restrepo y Linda Caicedo. Con este resultado, las cafeteras alcanzaron los 20 puntos y finalizaron en la primera posición de la tabla.

Argentina, que también llegaba con opciones de ser campeona, terminó en el segundo lugar con 18 unidades, mientras que Venezuela completó el podio con 12 puntos. Más atrás se ubicaron Ecuador, Paraguay y Perú, todos con 11 unidades, aunque separados por diferencia de gol.

Chile finalizó en la séptima casilla con 10 puntos, mientras que Uruguay fue octava con seis. Bolivia cerró la clasificación con apenas una unidad.

Colombia y el reto del Mundial de Brasil 2027

Luego de alcanzar los cuartos de final en la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y de asegurar su presencia en Brasil 2027, el combinado nacional suma ahora un nuevo título a su palmarés y se consolida como una de las principales potencias de Sudamérica.

Con el trofeo ya en sus vitrinas, Colombia ahora pondrá su mirada en la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, donde buscará superar la histórica actuación conseguida en 2023 y seguir escribiendo páginas doradas para el deporte nacional.

Tabla de posiciones de la Conmebol Liga de Naciones Femenina

Pos.SelecciónPuntos
1Colombia20
2Argentina18
3Venezuela12
4Ecuador11
5Paraguay11
6Perú11
7Chile10
8Uruguay6
9Bolivia1

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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