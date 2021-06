Colombia clasificó de tercera a la siguiente fase de la Copa América

Perú obtuvo su tiquete a cuartos de final, al imponerse 1-0 a Venezuela, que luchó hasta el final pero fue eliminada. André Carrillo anotó para Perú al minuto 48, en una victoria que permitió al conjunto inca meterse entre los ocho mejores del certamen. Con la derrota, Venezuela, que marchaba última (con dos puntos), quedó afuera luego del 1-1 entre Brasil y Ecuador, disputado en simultáneo.

Ecuador rompió la negativa racha histórica contra Brasil y construyó un trabajoso empate 1-1 ante el conjunto anfitrión, que venía con puntaje perfecto en el torneo. La selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro se clasificó sin ganar ningún compromiso, y solo por sumar tres puntos, producto del mismo número de empates.

Con Neymar en el banco, Brasil se puso arriba con un cabezazo de Eder Militao al minuto 37, pero en el segundo tiempo Ecuador reaccionó y Ángel Mena empató el duelo al 53’ de juego. Brasil fue efectivo, pero pestañeó en defensa; un ítem que deberá corregir para la ronda de cuartos de final, a la que clasificó como primera (con diez puntos).

Perú, con el triunfo de este domingo, fue segunda de la zona (con siete unidades), mientras que la selección de Colombia, que tuvo jornada de descanso, porque ya había disputado sus cuatro encuentros de la fase inicial, pasó en la tercera posición y con cuatro puntos. Ecuador (con tres) fue cuarta y cerró la lista de clasificados del Grupo B, en el que Venezuela fue colera (con apenas dos unidades).

Los rivales de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador se conocerán este lunes, cuando finalicen los compromisos de la fecha final del Grupo A: Uruguay vs. Paraguay y Bolivia vs. Argentina. Ambos duelos se celebrarán a las 7.00 p.m. y se podrán observar por el Gol Caracol.

Las sensaciones de Cardona y Matheus

Este domingo, antes de que se definiera el Grupo B, los jugadores de Colombia Edwin Cardona y Matheus Uribe hablaron en conferencia de prensa para dar sus sensaciones sobre lo que viene para el combinado que viene de perder 2-1 ante Brasil.

Para el compromiso de cuartos de final no podrá estar uno de los futbolistas más importantes del equipo tricolor: Juan Guillermo Cuadrado, quien fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“Cuadrado es muy importante; igual todos tenemos la confianza del profe. Perdemos un jugador de mucho liderazgo, pero ahí estamos todos a disposición del grupo. Para lo que aspiramos no se puede escoger rival, todos los rivales son duros. Ya queremos saber el rival para preparar el partido esta semana que viene”, manifestó Cardona, quien ha obtenido continuidad y protagonismo en el nuevo ciclo de Reinaldo Rueda en la selección.

Sobre su aporte en las jugadas de pelota parada, el mediocampista del Boca Juniors argentino dijo: “Los rivales nos estudian, así como nosotros los estudiamos a ellos. Queremos sacar provecho de la pelota quieta, tenemos muy buenos cobradores. Poseemos una metodología diferente. Me he sentido muy cómodo, vengo a aportar mi grano de arena a la selección. Ahora todos debemos correr; con el talento no basta”. Por su parte, Uribe destacó que se siente “bien jugando con Wílmar [Barrios]; él siempre me da un respaldo y tranquilidad de poder ir al ataque, porque cuida mi espalda”.

La selección de Colombia buscará retomar el rumbo de la victoria, ya que después de su debut triunfante ante Ecuador (1-0) no ha podido volver a ganar: empató con Venezuela (0-0) y perdió ante Perú (2-1) y Brasil (2-1). El nuevo proceso de Rueda sigue tomando forma.