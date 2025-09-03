Colombia, con el tiquete al Mundial en el bolsillo pero obligada a mejorar

Una fotos histórica: James Rodríguez, el goleador del Mundial 2014, y Dayro Moreno, el colombiano con más anotaciones en todos los tiempos. Foto: FCF

¿Cuál es la verdadera selección de Colombia? La que entre 2022 y 2024 logró un invicto de 28 partidos y quedó subcampeona de la Copa América, justamente cuando acabó esa racha positiva, o la de rendimiento irregular y sin gol que hemos visto en el último año?

Con altos y bajos en el proceso de Néstor Lorenzo, la tricolor está a punto de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2023, el gran objetivo que se le planteó al estratega argentino.

Una victoria este jueves ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en...