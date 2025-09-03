No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia, con el tiquete al Mundial en el bolsillo pero obligada a mejorar

Este jueves la tricolor podría asegurar matemáticamente su cupo a la Copa Mundo del año entrante, en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Tiene cómo se protagonista en el torneo?

Luis Guillermo Ordoñez
Luis Guillermo Ordoñez
03 de septiembre de 2025 - 05:06 p. m.
Una fotos histórica: James Rodríguez, el goleador del Mundial 2014, y Dayro Moreno, el colombiano con más anotaciones en todos los tiempos.
Una fotos histórica: James Rodríguez, el goleador del Mundial 2014, y Dayro Moreno, el colombiano con más anotaciones en todos los tiempos.
Foto: FCF

¿Cuál es la verdadera selección de Colombia? La que entre 2022 y 2024 logró un invicto de 28 partidos y quedó subcampeona de la Copa América, justamente cuando acabó esa racha positiva, o la de rendimiento irregular y sin gol que hemos visto en el último año?

Con altos y bajos en el proceso de Néstor Lorenzo, la tricolor está a punto de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2023, el gran objetivo que se le planteó al estratega argentino.

Una victoria este jueves ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en...

Luis Guillermo Ordoñez

Por Luis Guillermo Ordoñez

@MemordonezLordonez@elespectador.com

Bueno Bueno(20426)Hace 20 minutos
Hay que mejorar en la definición, Lucho se tira muchos goles, ese muchacho Córdoba también, es un poco tronco. La falla de Colombia es la definición.
