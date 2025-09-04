Colombia, con visa para un sueño

Juan Fernando Quintero marcó el tercer gol en la victoria de Colombia sobre Bolivia, en el estadio Metropolitano en Barranquilla. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En “Domingos por la tarde” —uno de los poemas más conocidos de Luis García Montero— dice: “No conviene que demos a estas cosas un valor excesivo. / Son noventa minutos en un vaso de agua. / Pero a mí me han quitado muchas veces la sed”. Tantas veces nos hemos ahogado en él, tantas otras armamos una tormenta y otras cuantas también nos hemos podido refrescar.

Eso fue el triunfo de Colombia. Un refresco en medio de una sequía que no estaba pasada por el cambio climático, pero sí por la falta de gol y de claridad de una selección que en este...