No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia, con visa para un sueño

La Tricolor goleó 3-0 a Bolivia y con 25 puntos aseguró cupo directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
05 de septiembre de 2025 - 03:00 a. m.
Juan Fernando Quintero marcó el tercer gol en la victoria de Colombia sobre Bolivia, en el estadio Metropolitano en Barranquilla. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Juan Fernando Quintero marcó el tercer gol en la victoria de Colombia sobre Bolivia, en el estadio Metropolitano en Barranquilla. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En “Domingos por la tarde” —uno de los poemas más conocidos de Luis García Montero— dice: “No conviene que demos a estas cosas un valor excesivo. / Son noventa minutos en un vaso de agua. / Pero a mí me han quitado muchas veces la sed”. Tantas veces nos hemos ahogado en él, tantas otras armamos una tormenta y otras cuantas también nos hemos podido refrescar.

Eso fue el triunfo de Colombia. Un refresco en medio de una sequía que no estaba pasada por el cambio climático, pero sí por la falta de gol y de claridad de una selección que en este...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

Temas recomendados:

Selección de Colombia

Mundial 2026

Eliminatoria de Conmebol

Fifa

James Rodríguez

Néstor Lorenzo

John Córdoba

Juan Fernando Quintero

Colombia al Mundial

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar