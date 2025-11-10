Logo El Espectador
Colombia, de menos a más en el Mundial Sub-17

Tras dos empates que dejaron sensaciones mixtas, la Tricolor encontró la solidez que necesitaba para avanzar a la siguiente ronda.

Juan Carlos Becerra
10 de noviembre de 2025 - 09:05 p. m.
Miguel Solarte celebra su gol con Colombia en el Mundial Sub-17.
Foto: FCF

La selección sub-17 de Colombia respondió en el momento justo. Con carácter, fútbol y sentido de urgencia, el equipo dirigido por Freddy Hurtado venció 2–0 a Corea del Norte y aseguró su paso a los dieciseisavos del Mundial de la categoría en Catar.

El conjunto nacional llegó al compromiso con la presión a cuestas. Los empates en las dos primeras salidas habían dejado al grupo en una cuerda floja. No había margen para el error. El mensaje del cuerpo técnico fue claro: había que salir a ganar. Y el equipo lo entendió. Desde el pitazo...

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

