Colombia empató con Uruguay en su estreno en el Sudamericano Sub 17

La selección sub 17 se estrenó con empate frente a Uruguay, en el Sudamericano de la categoría, en Ecuador. Foto: Conmebol

La selección sub-17 de Colombia empató 0-0 con la de Uruguay, en el partido inaugural del Campeonato Sudamericano de la categoría, disputado en el estadio Christian Benítez, en Guayaquil, Ecuador.

En una cancha pesada y resbaladiza como consecuencia de la fuerte lluvia que cayó durante las horas previas al juego, el equipo dirigido por Juan Carlos Ramírez hizo una buena presentación, aunque por momentos sus integrantes acusaron el nerviosismo del estreno.

Colombia dominó la primera parte gracias al buen trabajo del escurridizo delantero Juan David Bonilla, bien acompañado por Andy Batioja, quien tuvo las opciones más claras frente al arco charrúa.

En la mitad de la cancha fue importante el trabajo de Juan David Obando, Jordan Barrera, Bryan Caicedo y el capitán Nicola Profeta Nicola Profeta. Atrás, en cambio, el equipo se mostró inseguro en las pocas oportunidades en las que los celestes se decidieron a atacar.

⏱️ ¡Final del partido!

Empate en el debut del torneo entre 🇨🇴@FCFSeleccionCol 0-0 @Uruguay 🇺🇾 por el Grupo A de la CONMEBOL #Sub17 pic.twitter.com/BfsR8N6l5M — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 30, 2023

En el complemento el juego se niveló, porque ambos equipos acusaron el esfuerzo y el cansancio. La única acción polémica del duelo se presentó a los 59 minutos de juego, cuando Juan David Bonilla cayó en el área tras un toque del arquero charrúa Matías Almeida que el juez no consideró falta. Como en el torneo no hay VAR, la acción no se revisó.

En los minutos finales, luego de un pequeño receso debido a un corte de luz, charrúas y colombianos estuvieron cerca de marcar. Los celestes con un remate que salvó el arquero Breiner Quintana y los cafeteros con Juan Bonilla, quien no alcanzó a rematar un buen centro desde el costado izquierdo y le entregó el balón al cuidapalos rival.

El equipo nacional busca un cupo en el mundial de la categoría, que se hará en Perú en noviembre próximo y que se debía haber realizado en 2021, pero que se tuvo que aplazar a consecuencia de la pandemia.

El primer Mundial sub 17 se disputó en China, en 1985. La primera clasificación de Colombia a una Copa del Mundo de esa categoría fue en Escocia 1989. El resultado, el mismo que consiguió después en Japón 1993, cuando obtuvo el título en el Sudamericano, fue una temprana eliminación en primera fase del mundial.

La selección colombiana no volvió a un mundial sub-17 hasta Finlandia 2003, torneo histórico en el que, con el entrenador Eduardo Lara, llegó a semifinales y finalizó cuarto, resultado inédito para nuestro fútbol hasta entonces en torneos mundiales de la FIFA.

En 2009, en Nigeria, con jugadores como Santiago Arias, Jeison Murillo y Gustavo Cuéllar, Colombia volvió a alcanzar las semifinales del mundial sub-17 y también quedó en el cuarto puesto.

Tras el estreno en el Sudamericano de 2023 contra Uruguay, Colombia enfrentará este sábado 1 de abril al local Ecuador, que en el juego de fondo empató 2-2 ante Brasil, rival del equipo de Juan Carlos Ramírez el lunes 3. El combinado patrio cerrará el Grupo A el miércoles 5 ante Chile.

