Colombia en el Mundial Femenino: carta de Lina Quintero a Lorena Bedoya

Esta carta tiene una historia y un reconocimiento muy particular.

La historia soy yo pionera del fútbol colombiano entre los años 1994 y 1998. Cuando inicié mi vida deportiva, amaba el fútbol, comía fútbol, vivía para el fútbol y siempre quise ser la mejor de Antioquia y de Colombia, pues técnicamente no fui tan fina pero físicamente me tragaba toda la cancha, incansable y aguerrida (Toda una leona).

Entre 2006 y 2009 mi historia comienza a tener otro rumbo con muchas particularidades ya desde la línea de las canchas, mi misión siempre fue direccionar varios proyectos de vida deportivos de pequeñas, que su mayor sueño era jugar pony fútbol (2009) en ese entonces. Para ese año yo fui la formadora para representar a Medellín en la gran fiesta de chic@s para grandes y fue entonces cuando llegó de Robledo un barrio de Medellín y vecino de la unidad deportiva Atanasio Girardot donde se entrenaba una pequeña con dos trenzas que caían a cada lado de sus hombros acompañada de su fan número uno, su mamá ( doña Luz Marina Durango) a quién hoy aprovecho para darle tantas gracias por permitirme orientar a su hija, por escucharme, por creer en mí y en mi trabajo, por su persistencia y entrega para su hija, por su valor y poder de apoyar a LA NENA (su apodo familiar) y es ella, LORENA BEDOYA DURANGO ( En su dorsal DURANGO en gratitud y honor a su madre ). Mi reconocimiento y admiración es toda para ella “LORE” mi imagen y semejanza, mi ahijada, la pequeña con todas sus capacidades, con todas sus virtudes en la cancha y hasta con su forma de hablar (una sonrisa) tímida, humilde, una leona en el campo de juego. Pocos tendrán la oportunidad de compararnos, pero verla jugar es mi mejor deja vu, es mi mayor satisfacción de saber que hice parte de su proyecto de vida y que la direccione como me lo soñaba, hoy ella es mi reflejo no solo lo veo yo, lo dice la mamá (vestirse, oler bueno, los tenis impecables, lo exigente con ella, la disciplina, el carácter, la pasión en la cancha, etc.).

¡¡¡A ti mi Lore te deseo los mejores éxitos en el mundial de Australia y nueva Zelanda vas a BRILLAR, Créetelo!!!

Me siento muy orgullosa de ti, porque eres mi mejor ejemplo, eres mi mayor satisfacción, tienes toda la capacidad y la virtud de cumplir el reto que te propongas, nunca bajas las manos, eres el alma oculta de la selección cada que te pones ese número 5 en tu dorsal se te infla el pecho y te pones nuestra bandera como toda una super campeona, eres una gran profesional, responsable técnica y táctica mente, siempre serás nuestra mejor representación para el fútbol femenino.

“Eres brillante, suficiente, fuerte, capaz, apasionada, tienes una sonrisa para todos y eres auténtica. Estas a la altura de todo lo que desees, grábate esto en la mente, pero sobre todo en el corazón”

TU MAESTRA Y MADRINA

Lina Quintero # 14 pionera (1998)

