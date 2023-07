Colombia en el Mundial Femenino: carta de Patricia Vanegas a Linda Caicedo

A la izquierda, Linda Caicedo, jugadora de Real Madrid y subcampeona del Mundial sub 17; a la derecha, Patricia Vanegas, pionera del fútbol femenino en Colombia. Foto: Archivo Particular

Hola Linda, paso por aquí a regalarte unas palabras de felicitación y apoyo, recibe mi reconocimiento y aprecio.

He seguido tu deslumbrante carrera deportiva y puedo decirte que inspiras a todos los colombianos y das esperanza a la nueva generación de jóvenes deportistas. Brillas por tu talento deportivo, no solo por tu genial forma de jugar y tus grandes logros a tu corta edad, también tu personalidad hace que un futuro prometedor se vea claramente.

Puede leer: Colombia en el Mundial Femenino: carta de Adriana Céspedes a Catalina Usme

Has demostrado fortaleza y altura para asumir retos profesionales y personales. Le muestras al mundo que vives tu vida a tu manera, que te interesas por tu presente, tu futuro y el de quienes te rodean. Admiro tu visión social con el hermoso proyecto que lideras para regresar al mundo las bendiciones recibidas.

Hoy, en este nuevo reto en Australia, con un mundo diferente para las mujeres en el fútbol, siento que vas a triunfar y de esa misma manera vas a poder entregar tu mejor versión. No te preocupes si todas las jugadas no salen como esperas, hay que seguir perseverando y confiar, no solo en tus capacidades sino también en las de tus compañeras, y en la sabiduría del cuerpo técnico.

Le recomendamos: Colombia en el Mundial Femenino: Carta de Myriam Guerrero a Daniela Arias

¡¡Aquí estaré apoyándote a ti y a nuestra legión de futbolistas que tienen el honor de representar, a las mujeres colombianas y a toda una patria con gallardía y orgullo!!

¡¡Concéntrate en tu grandeza y en tus talentos para que lo mejor de ti brille e ilumine los campos de Australia!!

Un Abrazo,

Patricia Vanegas - # 18 JUGADORA PIONERA

SELECCIÓN FÚTBOL FEMENINO COLOMBIA 1998

P.D.: Anecdóticamente siento una gran afinidad porque tenemos en común la camiseta #18. Durante mi carrera deportiva jugué con el #9 en clubes y selecciones Bogotá, con ese número tuve grandes logros y pude dar títulos Bogotá. Sin embargo, cuando llegué a la Selección Colombia escogí el número 18 para mi camiseta porque tiene varios significados o símbolos:

- Es un 9 doblemente poderoso: 9 x 2 = 18

- Si sumas 18 vuelve a ser el nueve goleador: 1 + 8 = 9

- A mis 18 años jugué mi primer torneo femenino.

- Además, el 18 es mi cumpleaños.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador