Colombia, en el Mundial Sub-17: retos, calendario, TV y dónde ver la Copa del Mundo

La selección prejuvenil, en el Sudamericano Sub-17 que se hizo en Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia está lista para el Mundial Sub-17 de la FIFA, que comenzará el 3 de noviembre en Catar y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. El equipo dirigido por Fredy Hurtado llega con ilusión, confianza y una generación que ha devuelto la esperanza al fútbol juvenil del país. Tras ser subcampeona en el Sudamericano de este año, la tricolor, que ya lleva un par de días en medio oriente, se prepara para afrontar el reto más grande: competir en el torneo más exigente de la categoría, con 48 selecciones en...