Una clasificación trabajada y una deuda pendiente: Colombia va por el Sudamericano Sub-20

Con el cupo al Mundial en juego y una historia que la ha tenido siempre cerca del título, la tricolor vuelve a instalarse entre las candidatas y enfrenta una nueva oportunidad para saldar su deuda en el Sudamericano.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.

La selección femenina sub-20 de Colombia volvió a hacer lo que ya se ha vuelto costumbre en la última década y se clasificó al hexagonal final del Sudamericano. Lo hizo sin goleadas ni triunfos rimbombantes, pero con un factor clave que pesa más en torneos cortos, como el orden, la paciencia y una convicción clara de que competir bien también de atrás hacia adelante.

A falta de un partido para cerrar la fase de grupos, el equipo dirigido por Carlos Paniagua aseguró su lugar entre las seis mejores del continente gracias a una campaña invicta,...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

