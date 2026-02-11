Una clasificación trabajada y una deuda pendiente: Colombia va por el Sudamericano Sub-20

La selección femenina sub-20 de Colombia volvió a hacer lo que ya se ha vuelto costumbre en la última década y se clasificó al hexagonal final del Sudamericano. Lo hizo sin goleadas ni triunfos rimbombantes, pero con un factor clave que pesa más en torneos cortos, como el orden, la paciencia y una convicción clara de que competir bien también de atrás hacia adelante.

A falta de un partido para cerrar la fase de grupos, el equipo dirigido por Carlos Paniagua aseguró su lugar entre las seis mejores del continente gracias a una campaña invicta,...