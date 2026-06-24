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En Jalisco, Colombia no se rajó y se metió a la élite de la Copa del Mundo

Daniel Muñoz se volvió a vestir de héroe y le dio a la selección el triunfo que la metió a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
24 de junio de 2026 - 12:25 p. m.
Daniel Muñoz, el goleador de Colombia en la Copa del Mundo.
Daniel Muñoz, el goleador de Colombia en la Copa del Mundo.
Foto: EFE - Alex Cruz

“Ay Colombia, Colombia, Colombia. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara. De todo Jalisco, es mi Guadalajara”. Lo lindo que habría sido destapar una botella de Tequila en pleno Estadio Akron cuando Daniel Muñoz, nuevamente iluminado en los últimos cuartos de cancha, entró al área para resolver el atasco. Qué golazo metió el del Crystal Palace, el 1-0, el tanto del triunfo, lo suficiente para gritar que estamos en dieciseisavos de final, la élite de la Copa del Mundo.

Qué barbaridad la del lateral, el mismo...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 9 minutos
"Se metió en la élite..."
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