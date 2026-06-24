En Jalisco, Colombia no se rajó y se metió a la élite de la Copa del Mundo

Daniel Muñoz, el goleador de Colombia en la Copa del Mundo. Foto: EFE - Alex Cruz

“Ay Colombia, Colombia, Colombia. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara. De todo Jalisco, es mi Guadalajara”. Lo lindo que habría sido destapar una botella de Tequila en pleno Estadio Akron cuando Daniel Muñoz, nuevamente iluminado en los últimos cuartos de cancha, entró al área para resolver el atasco. Qué golazo metió el del Crystal Palace, el 1-0, el tanto del triunfo, lo suficiente para gritar que estamos en dieciseisavos de final, la élite de la Copa del Mundo.

Qué barbaridad la del lateral, el mismo...