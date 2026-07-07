Colombia encara contra Suiza el reto de alcanzar su techo futbolístico en el Mundial

Luis Díaz celebra en el partido de Colombia contra Ghana. Foto: EFE - AMY KONTRAS

Colombia tiene una cita con la historia. El partido de hoy martes contra Suiza representa la oportunidad de volver a tocar el techo futbolístico que alcanzó hace doce años en Brasil 2014. Aquella selección dirigida por José Pékerman escribió la página más brillante de la historia del fútbol colombiano al instalarse entre las ocho mejores del planeta. Desde entonces, la selección ha perseguido ese listón sin conseguir alcanzarlo. Ahora, en Estados Unidos 2026, vuelve a tener la posibilidad de hacerlo.

Y llega en un momento que invita al...