Importante ránking ubica a Colombia entre las 10 favoritas para ganar el Mundial 2026

El equipo de Néstor Lorenzo consiguió un lugar entre las diez selecciones con más chances de ganar el Mundial, según importante medio deportivo. Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A un día del sorteo del Mundial de 2026, el mapa competitivo empieza a tomar forma y, con él, las primeras lecturas externas sobre dónde está parada cada selección. Entre los análisis que más ruido han generado aparece el ranking elaborado por The Athletic, una fotografía previa del poderío global que sirve como termómetro —no definitivo, pero sí revelador— de cara a un torneo que por primera vez tendrá 64 equipos en el cuadro del sorteo.

En medio de ese listado, Colombia aparece en un lugar que confirma sensaciones recientes y, al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre hasta dónde puede llegar en un año donde la exigencia será máxima.

El ejercicio del medio británico parte de una premisa clara: más que medir historial, camisetas o jerarquías tradicionales, se trata de proyectar quiénes parecen más capacitados para llegar al podio el 19 de julio en Nueva Jersey. Por eso, aunque aún no estén definidos todos los clasificados, varios conjuntos en repechaje aparecen por encima de equipos ya asegurados; el criterio es el nivel futbolístico real, no la matemática del cupo. En ese contexto de evaluación cruda, Colombia surge en la décima casilla, un puesto que la ubica dentro del segundo bloque de candidatos —los aspirantes serios, pero no los favoritos más evidentes—.

La selección de Néstor Lorenzo llega en medio de periodos de solidez y cicatrices. El equipo logró estabilizar su campaña tras aquella racha de seis partidos sin ganar que alteró su tranquilidad en la eliminatoria, pero destacan también cómo recuperó el rumbo hasta cerrar tercera en la clasificación sudamericana. Colombia, dicen, parte hacia Norteamérica con un nivel competitivo respetable, un bloque experimentado y la capacidad de plantarle cara a cualquier rival del top mundial.

Uno de los nombres que marca el análisis es el de James Rodríguez, llamado a liderar en la que sería su despedida de los Mundiales. The Athletic lo describe como el faro emocional y futbolístico de un grupo que aún depende de su imaginación para romper defensas cerradas. Pero al mismo tiempo subraya que la amenaza más latente está en el otro costado: Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y proyección constante de desequilibrio, llega en su mejor momento, convertido en el jugador más determinante del equipo.

El ranking también contextualiza el entorno inmediato: el poder de Sudamérica se mantiene con Argentina, Brasil y Colombia dentro de los 10 primeros.

Escalafón de las selecciones del Mundial 2026, según The Athletic

Argentina España Francia Inglaterra Brasil Holanda Portugal Alemania Marruecos Colombia Croacia Uruguay Bélgica Egipto Senegal Ecuador Corea del Sur Noruega Costa de Marfil Japón México Italia Suiza Ghana Estados Unidos Australia Austria Alegría Dinamarca Irán

De momento, el listado no es un pronóstico final ni pretende serlo. Es un aviso, una señal de cómo se percibe a Colombia desde afuera antes de que se conozca su grupo, sus rutas y sus posibles cruces. Pero también funciona como punto de partida para la expectativa. En un Mundial extendido, con rivales más diversos y con un escenario que todavía se está configurando, la décima posición no solo es un reconocimiento; es, sobre todo, un desafío.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador