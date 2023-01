Colombia: muchas ganas, poco fútbol y el tiquete a la fase final

Los jugadores de Colombia celebran con la afición caleña la victoria 1-0 sobre Argentina y la clasificación a la fase final del Sudamericano Sub 20. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Irregularidad es una palabra muy común en los torneos juveniles. El proceso de formación de los jugadores no está terminado y la mayoría experimentan altibajos físicos, futbolísticos y mentales. Y eso fue lo que les pasó a la mayoría de los integrantes de la selección de Colombia en el duelo de este viernes frente a Argentina.

Espectacular victoria de “Superman” López en la Vuelta a San Juan, en Argentina

La presión de jugarse la clasificación al hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 les pesó. La carga anímica fue grande y no tuvieron la tranquilidad para afrontar el partido con calma, para jugarlo y no pelearlo ante un rival que se ha distinguido siempre por su espíritu de lucha.

¡El gol de la clasificación para @FCFSeleccionCol! Juan Fuentes ingresó desde el banco y anotó el tanto de la victoria. ⚽️



CONMEBOL #Sub20 pic.twitter.com/tx6rV73gmv — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 28, 2023

A diferencia del partido ante Brasil, en el que la tricolor salió a imponer su estilo y en la primera mitad dominó las acciones, contra Argentina no tuvo la misma decisión y por momentos cedió la iniciativa tal vez porque era la albiceleste la que necesitaba la victoria para clasificar.

Le puede interesar: “Queremos observar jugadores para el futuro”: Néstor Lorenzo

Sufrió Colombia la ausencia de su capitán y figura, Gustavo Puerta, quien cumplió una fecha de sanción. Y también la de Daniel Luna, quien sufrió un fuerte golpe en la primera acción del juego y tuvo que ser reemplazado muy temprano. Y sin los hombres de las ideas y un flojo nivel de Miguel Monsalve, el equipo quedó dependiendo de los guerreros, Juan Castilla, Kevin Mantilla, Daniel Pedrozo y Andrés Salazar.

Por fortuna ya en la etapa complementaria, cuando Argentina asumió la responsabilidad de atacar y comenzaba a acorralar a la tricolor, en un contragolpe llegó el tanto de la victoria, un zurdazo de Juan David Fuentes que contó con la complicidad del arquero Franco Herrera, a quien el balón se le fue por en medio de las piernas. Si ante Brasil el equipo nacional mereció ganar, contra la albiceleste no.

El equipo de Héctor Cárdenas mostró muchas ganas, pero muy poco fútbol. A punta de carácter sacó el resultado que necesitaba y finalizó invicto en el segundo puesto del Grupo A, detrás de Brasil, que le ganó 2-1 a Paraguay y sumó 11 puntos. Colombia quedó con ocho, producto de los empates 1-1 contra Brasil y Paraguay y las victorias sobre Perú 2-1 y Argentina 1-0. El otro clasificado al hexagonal final fue el combinado guaraní, que quedó son siete unidades.

Más deportes: Novak Djokovic y su camino para llegar a una nueva final del Abierto de Australia

La siguiente fase del torneo se jugará desde el martes en Bogotá y la misión de Colombia es mejorar su nivel futbolístico y ser un equipo más confiable. Los resultados la han acompañado, pero su nivel todavía no permite ilusionarse con el título, más allá de que tampoco a sido inferior a sus rivales.

El martes, con el regreso de Puerta pero la incertidumbre de Luna, juega en el estadio de Techo contra Uruguay, ganador del Grupo B, que se define este sábado. Las otras cinco fechas de las finales se disputarán los días viernes 3 de febrero, lunes 6, jueves 9 y domingo 12, cuando se disputará la final en el estadio El Campín.

Los cuatro primeros clasificarán al Mundial de Indonesia en mayo. Esos, más el cuarto, lograrán también cupo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en octubre, en los que podrán pelear por un tiquete a los Olímpicos de París 2024.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador